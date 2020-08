Le Google Pixel 4a est enfin là, offrant un autre point d’entrée abordable dans l’écosystème des smartphones de Google. Tout comme le Pixel 3a de l’année dernière, ce dernier modèle n’essaie pas de séduire les amateurs de performances. Au lieu de cela, le Pixel 4a offre juste assez de tout ce dont vous avez besoin dans un ensemble de smartphone complet et fiable.

Au moins c’est la théorie. Cependant, le chipset Qualcomm Snapdragon 730G et 6 Go de RAM du Google Pixel 4a semblent plutôt anémiques à côté du OnePlus Nord au prix similaire, avec son Snapdragon 765G compatible 5G et jusqu’à 12 Go de RAM. Encore plus par rapport à la centrale Poco F2 Pro de 399 £ (~ 519 $) et à son processeur Snapdragon 865 de niveau phare.

Le Google Pixel 4a est-il assez puissant pour un téléphone économique en 2020? Ou Google est-il à la traîne avec un matériel lent? Découvrons-le avec quelques tests de référence du Pixel 4a.

Notre verdict: Examen du Google Pixel 4a: le meilleur téléphone de Google depuis des années

Snapdragon 730G contre Snapdragon 765G

Avant de plonger dans les chiffres de référence, voici un petit récapitulatif sur le Snapdragon 730G. Il s’agit de la variante G, qui bénéficie d’un grognement un peu plus graphique, ainsi que de quelques fonctionnalités d’affichage supplémentaires. Il contient également deux cœurs de processeur à base de Cortex-A76 pour aider à la charge de travail étrange et plus exigeante. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport aux deux cœurs Cortex-A75 du Snapdragon 670 du Google Pixel 3a, et assez proche de la configuration du Snapdragon 765G. Juste sans un noyau «Prime» cadencé plus haut.

Le Pixel 4a n’est pas aussi puissant sur le papier, mais est-ce vraiment important?

Le package graphique est plus réservé, avec le Qualcomm Adreno 618 qui fonctionnera plus lentement que l’Adreno 620 du 765G. Cela étant dit, nous examinons à nouveau une mise à niveau notable par rapport à l’Adreno 615 de l’année dernière à l’intérieur du Pixel 3a. Il existe également un Hexagon 688 DSP avec Tensor Accelerator, pour un traitement amélioré de l’IA dans le SoC du Pixel 4a, mais il n’y a pas d’intégration 5G comme sur le OnePlus Nord. La puce du Pixel 4a est construite sur un processus 8 nm, ce qui conduit à une meilleure efficacité énergétique que la génération précédente. Bien qu’il ne soit pas basé sur le processus 7 nm de ses frères et sœurs plus chers.

Dans l’ensemble, le processeur Snapdragon 730G du Pixel 4a est une mise à niveau notable de l’année dernière et un package décent. Cependant, il manque définitivement quelques fonctionnalités et des pièces plus performantes que vous trouverez chez les concurrents de la 4a.

Benchmarks classiques: Google Pixel 4a exécutant AnTuTu, Geekbench et 3DMark

Commençons par un rapide coup d’œil aux benchmarks classiques du secteur pour voir comment le Google Pixel 4a se compare au niveau du processeur, du GPU et des départements système en général.

Les résultats sont à peu près ce à quoi nous nous attendions, sur la base de la discussion sur le chipset. Le Poco F2 Pro semble avoir une bonne avance sur ces autres combinés bon marché. L’écart entre le Pixel 4a et le OnePlus Nord n’est pas si grand dans le département des processeurs monocœur, et le combiné se situe à environ 10% de la mise en œuvre Snapdragon 765G de LG Velvet. Le dernier téléphone de Google est plus que capable de gérer des applications exigeantes.

Le plus gros gouffre se trouve cependant dans le département graphique. Le Pixel 4a fonctionne en partie entre son incarnation précédente et son contemporain le plus proche. Le jeu haut de gamme semble toujours hors de question.

Cela étant dit, le Pixel 4a est toujours une avancée majeure par rapport au Pixel 3a universellement apprécié de l’année dernière, en particulier en ce qui concerne le processeur et les scores globaux du système. C’est une nette amélioration.

Test de durabilité

Les benchmarks ponctuels nous donnent un aperçu du potentiel de pointe, mais ils ne nous disent rien sur la façon dont un téléphone gère le stress à long terme, ou si les performances ralentissent pour prolonger la durée de vie de la batterie lorsque le réservoir est faible. Pour cela, nous nous tournons vers Speed ​​Test G fonctionnant en boucle.

Les résultats du Google Pixel 4a sont ici bien plus intéressants. Le téléphone est au départ assez comparable au Snapdragon 765G de LG Velvet, mais ne peut maintenir des performances compétitives que pendant environ 25 minutes. Nous pouvons voir pourquoi en nous tournant vers le graphique CPU, où les performances continuent de baisser pendant toute la durée du test. Cela est probablement dû à une accumulation excessive de chaleur dans le petit cadre du Pixel 4a. En fin de compte, le téléphone ne peut pas fonctionner à plein régime pendant de longues périodes, contrairement à certains de ses concurrents. Du côté positif, rien n’indique que Google réduise les performances à des niveaux de batterie faibles.

Lire la suite: Spécifications du Google Pixel 4a: suffit-il d’une mise à niveau du Pixel 3a?

Avec les graphismes, le Pixel 4a atterrit à peu près exactement là où nous nous attendions. C’est une fraction de mieux que le Pixel 3a. Cependant, les performances fluctuent sur une session prolongée (3o minutes +), et il ne suit certainement pas ses concurrents haut de gamme. Le GPU de niveau phare du Poco F2 Pro se traduit par une vitesse de rendu plus de 2 fois plus rapide par rapport au Pixel 4a dans notre référence graphique.

Le Pixel 4a est compétitif en courtes rafales, mais ne peut pas suivre le rythme pendant de longues sessions.

Sur cette note, ce test montre à quel point le Poco F2 Pro résiste aux abus à long terme. Bien qu’il puisse offrir des performances de niveau phare pour 2020 pendant un peu plus de 20 minutes, le processeur revient rapidement entre le Nord et le Velvet. Incidemment, ces deux sont les plus cohérents de ces milieu de gamme. Le Poco F2 Pro est toujours le combiné le plus rapide, mais il ne mérite pas tout à fait les éloges que suggèrent les benchmarks one-shot. Même ainsi, la puissance graphique supplémentaire du Poco F2 Pro en fait toujours la meilleure option abordable pour les joueurs.

Benchmarks ≠ utilisation dans le monde réel

Les performances soutenues ne sont clairement pas le point fort du Pixel 4a. Cela dit, nous devons avoir une vue d’ensemble. Le combiné ne cible pas le type de consommateur susceptible de se livrer à des sessions de jeu de deux ou trois heures à la fois. Il est conçu pour naviguer, consulter ses e-mails et parcourir la suite d’applications de Google.

La plupart des charges de travail n’ont besoin que d’une rapide rafale de traitement et de graphiques minimaux, c’est pourquoi le Pixel 4a est si rapide à utiliser.

Comme notre analyse comparative l’a montré, le Google Pixel 4a dépasse en fait son poids pour les cas d’utilisation en rafale, ce qui est la façon dont la plupart des téléphones finissent par être utilisés. Cela se reflète dans le temps passé par David avec le combiné, où il l’a qualifié de «presque transparent». Même après quelques jours sans effacer les applications récentes, il n’a remarqué aucun hoquet ni bégaiement. N’essayez pas de lui faire faire quelque chose de trop fatigant, pendant trop longtemps.

Ne manquez pas: Prix ​​et date de sortie du Google Pixel 4a: ce que vous devez savoir

En résumé, oui, le Google Pixel 4a est assez rapide pour un combiné moderne de milieu de gamme lorsqu’il s’agit du monde réel. Bien qu’il ne soit pas le plus rapide, le Pixel 4a offre suffisamment de performances pour que vous ayez du mal à remarquer la différence entre les autres joueurs de milieu de gamme ou même les puces de niveau phare dans les tâches quotidiennes. Le dernier téléphone abordable de Google fonctionne là où ça compte. Cependant, ceux qui recherchent un cheval de bataille ou un téléphone de jeu abordable peuvent vouloir consulter le OnePlus Nord ou le Poco F2 Pro moins cohérent.

Google Pixel 4a vs iPhone SE: quel est le meilleur Google Pixel 4a vs OnePlus Nord: quel est le meilleur?