Vous voulez un excellent site Web. C’est la partie la plus facile. Il est également naturel d’apprendre qu’un site Web de qualité est plus qu’un simple design. Mais de quoi avez-vous besoin exactement? Quels composants cachés de la planification et de la création de votre site Web contribuent à son succès, à la fois pour votre organisation et vos utilisateurs?

Dans votre recherche de ces composants, vous rencontrerez probablement le terme architecture de l’information. Souvent abrégé en IA, il est aussi crucial pour votre site Web que les plans pour une nouvelle construction.

Et pourtant, c’est difficile à cerner. Trop souvent, les explications sont déroutantes ou ne sont que vaguement liées à votre besoin réel. Nous allons donc le décomposer. Dans ce guide de l’architecture de l’information pour débutants, vous apprendrez toutes les bases pour vous aider à créer un site Web de qualité.

Tout d’abord: qu’est-ce que l’architecture de l’information?

La comparaison de plans ci-dessus est en fait tout à fait appropriée – tout comme un bâtiment a besoin de dessins de base qui relient les pièces les unes aux autres et garantissent que l’espace circule bien, votre site Web a besoin d’une structure de base derrière. C’est IA. Ou, comme l’explique l’Institut d’architecture de l’information:

L’architecture de l’information est la pratique consistant à décider comment organiser les parties de quelque chose pour qu’elles soient compréhensibles.

Pensez à votre bibliothèque locale. La façon dont le catalogue est structuré, et la bibliographie est construite, est l’architecture d’information de cet espace. Appliquée à votre site Web, l’architecture de l’information est la façon dont toutes les informations sont structurées pour vous et votre public.

Cela inclut votre structure de navigation. Il comprend également tous les liens vers d’autres sources en dehors de votre site Web. Il inclut même les boutons d’appel à l’action sur une page qui pourrait être liée à une autre. En bref, c’est la structure qui sous-tend la manière dont vos visiteurs «circulent» sur votre site.

Les 4 principaux composants d’une architecture d’information réussie

Commençons à creuser plus profondément. Dans leur livre fondateur «Architecture de l’information pour le World Wide Web», Lou Rosenfeld et Peter Morville ont décrit quatre composants de base de l’IA qui devraient être pris en compte dans toute construction de site Web:

Systèmes organisationnels, qui décrivent comment les informations seront divisées. Les trois systèmes les plus fondamentaux de cette catégorie sont hiérarchiques, séquentiels et matriciels.Systèmes d’étiquetage, qui décrit comment les données de base sont représentées. Il résume des données complexes, comme toutes les façons dont votre public peut vous contacter, en une solution simple, comme un bouton Contact en haut de la page qui indique intuitivement à votre public à quoi s’attendre.Systèmes de navigation, qui aident les utilisateurs à parcourir votre contenu. Cela peut inclure la navigation traditionnelle sur le site Web, mais cela peut également être la façon dont un bouton d’appel à l’action sur votre page d’accueil mène à une page de destination axée sur la conversion.Systèmes de recherche, qui vont du champ de recherche le plus élémentaire à un système de filtrage complexe pour les sites Web plus volumineux. C’est un moyen pour l’utilisateur de sauter la navigation et d’accéder directement à la page de son choix. La manière exacte dont ils trouvent ce contenu et la manière dont la recherche est optimisée seront cruciales.

5 raisons pour lesquelles l’architecture de l’information est importante dans la conception ou la refonte d’un site Web

Vous pourriez penser que votre site Web n’est pas assez complexe ou que votre organisation n’est pas assez grande pour envisager stratégiquement l’IA. Ce serait une erreur. En fait, chaque site Web a une architecture d’information – c’est juste que quiconque envisage le concept lors de la création de son site aura un avantage central en ce qui concerne son public.

Une bonne IA vous aide à diffuser rapidement des informations cruciales, tout en aidant vos utilisateurs à trouver ce qu’ils recherchent. La mauvaise IA est comme un labyrinthe dans lequel vos utilisateurs se retrouvent coincés, au profit de personne.

Mais soyons précis. Tenez compte de ces cinq raisons lorsque vous envisagez d’intégrer la planification de l’architecture de l’information stratégique dans la conception ou la refonte de votre site Web:

L’IA est au cœur d’une bonne expérience utilisateur (UX). Les concepteurs Web peuvent utiliser la structure créée par IA pour tout planifier, de leur navigation à la structure des pages individuelles. S’ils savent comment les informations sont censées circuler, ils peuvent optimiser la conception autour de ces informations pour prendre en charge le flux.IA fournit une vue à vol d’oiseau de l’ensemble du site. Que vous construisiez votre site Web à partir de zéro ou que vous cherchiez simplement à ajouter quelques fonctionnalités, cette vue à vol d’oiseau permet de garder le contexte plus large et d’autres informations au centre de vos préoccupations pour vous assurer que tout a du sens.IA aide à atteindre les objectifs de votre site Web. Il y a de fortes chances que vous ne vouliez pas seulement des visiteurs sur votre site. Vous cherchez à les convertir, que ce soit en prospects ou en clients pour une entreprise de commerce électronique. Une bonne architecture de l’information entraîne vos visiteurs dans votre entonnoir et les amène là où vous en avez besoin pour atteindre ces objectifs.L’IA a un impact significatif sur l’optimisation des moteurs de recherche. Une bonne IA peut améliorer votre référencement de plusieurs manières. Cela diminue les taux de rebond, améliore l’apparence de votre site sur les pages de résultats et augmente l’engagement sur la page. C’est loin d’être la seule variable du référencement, mais joue un rôle important dans l’amélioration de votre classement.L’IA peut réduire vos coûts de marketing et Web à long terme. Chaque somme d’argent que vous dépensez pour une annonce va plus loin si l’internaute accède à votre site Web et trouve ce qu’il recherche. Pendant ce temps, un site Web conçu avec une bonne IA sera beaucoup plus facile à mettre à jour, à améliorer et à évoluer sur la route. Moins de réaménagement complet signifie moins d’argent dépensé.

Impact de l’accessibilité sur l’IA de votre site Web

L’une des raisons de prioriser l’architecture de l’information devient si importante qu’elle mérite une considération distincte. Nous parlons d’accessibilité, un sujet d’actualité pour les organisations de tous les secteurs.

Il a toujours été préférable de concevoir votre site Web de manière à rendre les informations accessibles aux visiteurs handicapés. Après tout, plus de 50 millions d’Américains ont un handicap qui pourrait avoir un impact sur la façon dont ils naviguent sur votre site. Mais il a fait un pas en avant important récemment, avec un nombre croissant de personnes engageant des poursuites judiciaires contre des sites Web qui ne sont pas accessibles.

Cela est important pour les composants individuels tels que les balises ALT sur vos images. Cela a également un impact direct sur la façon dont vous structurez les informations sur votre site.

La priorité? Concevez et structurez les informations de manière à ce qu’elles soient faciles à naviguer pour n’importe qui, quel que soit son handicap. Selon l’Administration des services généraux, l’accessibilité devrait affecter votre IA de différentes manières:

Les titres des pages doivent être descriptifs et véhiculer facilement l’intérêt de chaque page. Les utilisateurs doivent pouvoir naviguer sur votre site Web de plusieurs manières. Ces moyens peuvent inclure une table des matières, un plan du site, des liens et une fonction de recherche.Les changements de langue doivent être clairement indiqués sur votre page et dans votre code pour aider les personnes ayant des lecteurs d’écran, des troubles cognitifs et des logiciels de traduction en braille. Gardez-les au minimum et essayez de les regrouper pour éviter les allers-retours continus.Les utilisateurs doivent pouvoir facilement atterrir sur les commandes et comprendre le site en utilisant uniquement un lecteur d’écran. Certains architectes de l’information utilisent des simulateurs pour atteindre cet objectif. Les formulaires doivent être à la fois simples et configurés pour que chaque étiquette et chaque instruction soient accessibles.

Chacune de ces exigences peut être résolue dans la construction de l’architecture de l’information. Cette base d’accessibilité, à son tour, augmente votre audience potentielle et joue un rôle dans le maintien de votre protection juridique.

Trouvez la différence: les nuances de l’IA et de l’UX mobiles par rapport aux ordinateurs de bureau

Une autre nuance importante à garder à l’esprit est la façon dont votre architecture d’informations peut différer sur les appareils mobiles et de bureau. Plus de la moitié de tous les internautes utilisent désormais des smartphones ou des tablettes, et la façon dont ils interagissent avec les sites Web est radicalement différente de celle de leurs homologues de bureau.

Pour commencer, ils attendent une navigation simple. Ils préfèrent également les boutons aux liens dans le texte et ont tendance à être beaucoup plus visuels. Présentez-leur un mur de texte, et ils seront presque sûrs de se porter caution.

Ces différences de comportement affectent naturellement la façon dont vous construisez votre IA. Si l’objectif est une expérience utilisateur optimisée, vous devez vous assurer de répondre aux besoins et aux préférences de votre public. Cela signifie plus que simplement adopter une conception réactive, bien que ce soit une excellente première étape. Il s’agit de construire toute la structure pour satisfaire et dépasser les attentes des mobiles.

Cela, à son tour, a conduit de nombreuses organisations à adopter une architecture d’information axée sur le mobile, qui, selon l’Interaction Design Foundation, intègre quelques principes clés:

Le contenu doit être plus petit, plus simple et plus facile à gérer que le site Web de bureau traditionnel. Les tailles d’écran limitées réduisent presque naturellement l’espace dont vous disposez pour faire passer les informations.La navigation doit être aussi simple que possible, en limitant le nombre d’options du menu ou des menus secondaires qui peuvent sembler simples sur le bureau.Cliquez sur l’investissement est une priorité. Chaque clic effectué par un utilisateur mobile demande des efforts. Moins ils doivent en prendre pour se rendre aux endroits où ils (et vous) voulez aller, mieux c’est.Les liens doivent être clairement indiqués et faciles à trouver, si possible – plus le texte d’ancrage est descriptif, mieux c’est. devrait être évident. Partout où vous le pouvez, cela signifie rendre le fil d’Ariane explicite et dire à vos utilisateurs exactement à quoi s’attendre lorsqu’ils cliquent dessus.

Voici la chose: il peut s’agir de conseils d’optimisation mobile, mais ils sont tout aussi pertinents pour l’IA pour ordinateur de bureau. Les leçons tirées de l’expérience utilisateur mobile peuvent facilement être transférées à son homologue de bureau. Le résultat est un site Web complet conçu pour plaire à vos utilisateurs mobiles, mais qui prend en compte tous les types d’appareils.

Comment créer une architecture d’information efficace pour votre site Web

Il s’agit d’un guide pour débutants. Nous n’entrerons donc pas dans les détails sur les outils recommandés ou sur un processus scientifique pour créer la bonne structure de votre site Web. Au lieu de cela, nous vous donnerons un aperçu de base des étapes nécessaires pour atteindre le résultat final souhaité – un plan qui guide la conception du site Web.

Définissez les objectifs de votre site Web. Que voulez-vous et que voulez-vous que le site accomplisse exactement?Définissez les objectifs de votre public. Lorsqu’ils accèdent à leur site Web, que cherchent-ils à accomplir? Surtout, ceux-ci peuvent être (et sont souvent) différents de vos propres objectifs.Créer un inventaire de contenu. Que doit inclure votre site Web? Commencez par les catégories de base, mais n’ayez pas peur de creuser également les détails du contenu.Regroupez votre contenu. De nombreux architectes de l’information utilisent des techniques de tri de cartes pour les aider à comprendre comment différents éléments de contenu appartiennent et fonctionnent les uns avec les autres.Créer un plan du site. Prenez le contenu groupé et élaborez un diagramme sur la façon dont il pourrait être connecté les uns aux autres. Le résultat ressemblera probablement à un organigramme.Créer la navigation. Utilisez les connexions théoriques que vous avez établies dans le plan du site et créez-les en temps réel.Commencer les tests avec les utilisateurs. Placez le plan du site et la navigation devant eux, puis confiez-leur des tâches spécifiques de recherche de contenu correspondant à votre site Web et aux objectifs de l’utilisateur. Avec quelle facilité peuvent-ils le trouver?Vérifiez l’accessibilité et la compatibilité mobile. Les consignes ci-dessus peuvent jouer un rôle essentiel pour garantir que vous ne rencontrez aucun problème dans ces domaines.Faites des ajustements si nécessaire. N’oubliez pas que l’expérience utilisateur est à la pointe de toute bonne IA.

Et c’est tout! Avec ces neuf étapes, vous pouvez vous assurer que votre site Web a une structure qui vous aide à atteindre à la fois vos objectifs commerciaux et ceux de votre public. Le résultat n’est pas seulement une meilleure expérience en ligne, mais une expérience plus ciblée qui améliore en fin de compte la satisfaction des utilisateurs ainsi que vos résultats.

La meilleure partie: aucune de ces réponses n’a de seuil minimum. Même un site de 3 pages pour une petite entreprise peut toujours bénéficier d’une architecture d’information stratégique. Ce plan sera bénéfique de toutes les manières décrites ci-dessus.

Auteur: Maria Mora

Suivez @mariamelee

Chez Big Sea, j’élabore des stratégies et implémente des tactiques de marketing entrant pour nos clients, et je développe des moyens attrayants pour raconter des histoires de marque en ligne. Je suis passionné par le contenu et je pense que tout le monde a quelque chose de précieux à dire. Même s’ils le disent avec un gif animé.

J’ai un… Voir le profil complet ›