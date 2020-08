Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d’Espagne pour la quatrième fois consécutive, faisant paraître ses rivaux lents et inférieurs, qui ne pouvaient pas le suivre.

Seuls Max Verstappen de Red Bull, qui a franchi la ligne d’arrivée à plus de 24 secondes de la Mercedes de l’Anglais, et son coéquipier Valtteri Bottas ont réussi à terminer sur le même tour que le vainqueur et à l’accompagner sur le podium en recevant le drapeau à damier dans les deuxième et troisième. position respectivement.

Du Grand Prix d’Autriche en 2018 que vous n’avez pas vu si peu de pilotes terminer dans le premier tour.

Lorsqu’il a terminé quatrième, Sergio Pérez a égalé son meilleur résultat sur cette piste (celui de 2017), mais une sanction ridicule pour ne pas avoir prétendument assisté aux drapeaux bleus, qui lui a dit de laisser passer Hamilton, a augmenté le résultat du pilote d’une pénalité de cinq secondes. Racing Point, il a donc officiellement terminé cinquième, laissant la quatrième place aux mains de Lance Stroll, malgré l’avantage de près de trois secondes que Checo a pris à son coéquipier.

La façon dont Pérez a géré ses pneus était magistrale car, malgré les cinquante degrés Celsius enregistrés sur l’asphalte du circuit catalan, le pilote de Guadalajara ne s’est arrêté qu’une seule fois pour changer de pneus et était le seul des six premiers. qu’il a réussi avec deux trains de pneus pour donner 66 tours à la piste, pour couvrir les plus de 307 kilomètres du Grand Prix d’Espagne.

Après les deux courses qu’il a ratées pour avoir contracté le covid-19, le Mexicain est revenu avec tout pour son dixième Grand Prix d’Espagne, dans lequel il a réussi à accumuler six top-10.

Mais en parlant de chiffres, ceux de Hamilton sont impressionnants, puisqu’avec sa cinquième victoire sur le circuit de Montmeló il est devenu le pilote avec le plus de podiums de l’histoire de la Formule 1 (156), et en accumulant 88 victoires, quatre Dans la saison en cours des six possibles, il s’approche rapidement de la marque de Schumacher qui est monté 91 fois sur le podium, l’Anglais a disputé 256 compétitions à ce jour alors que l’Allemand a réussi à imposer sa marque après avoir débuté 306 races, donc son efficacité est encore plus élevée.