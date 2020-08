One Perfect Shot, raconte les moments cinématographiques les plus mémorables d’auteurs de films. La série non scénarisée d’une demi-heure est produite et racontée par la candidate aux Oscars® et lauréate d’un Emmy® Award Ava DuVernay et est inspirée d’un compte Twitter populaire du même nom. One Perfect Shot est produit par Warner Horizon Unscripted Television avec la société de production de DuVernay, ARRAY Filmworks.

Chaque épisode offre à un réalisateur acclamé un arsenal d’outils visuels pour tirer le rideau sur ses clichés les plus emblématiques. En utilisant une technologie de pointe, les réalisateurs entreront littéralement dans chaque plan, parcourant la scène en 360 moments qui permettent aux téléspectateurs de se joindre à une exploration immersive de la réalisation de films. Les cinéastes partageront leurs obstacles, leurs défis, leurs leçons et leurs triomphes en détaillant comment ils ont créé leurs réalisations cinématographiques majeures. Chaque pilote présentera également une photo d’un auteur qui l’a profondément influencé, soulignant l’inspiration qui a catalysé sa propre imagination.

«J’ai depuis longtemps envie de créer une série sur l’art de la mise en scène. Raconter le métier de grands cinéastes est un rêve devenu réalité pour moi et pour nous tous chez ARRAY Filmworks. Nous sommes ravis que nos partenaires de Warner Horizon Unscripted Television aient adopté cette idée et sommes impatients de profiter pleinement des films avec nos amis de HBO Max », a déclaré DuVernay.

Lauréate des BAFTA, Peabody et Emmy Awards, le travail de réalisateur d’Ava DuVernay, nominé aux Oscars, comprend le drame des droits civiques récompensé aux Oscars Selma, le documentaire sur la justice sociale nommé aux Oscars 13TH et l’aventure pour enfants de Disney A Wrinkle in Time, qui en a fait la plus haute. réalisatrice grossière de femme noire dans l’histoire du box-office américain. En 2019, elle a créé, écrit, produit et réalisé la série limitée récompensée aux Emmy et Peabody Award When They See Us. Elle produit actuellement la cinquième saison de sa célèbre série, Queen Sugar. Elle est lauréate du prix Sundance du meilleur réalisateur 2012 pour son deuxième film indépendant Middle of Nowhere.

One Perfect Shot est produit par Warner Horizon Unscripted Television, ARRAY Filmworks et One Perfect Shot, et produit par Ava DuVernay, Lee Metzger, Neil Miller et co-exécutif produit par Bruce Robertson. Sarah Bremner et Paul Garnes seront co-producteurs exécutifs pour ARRAY Filmworks.