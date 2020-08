le derniers croisements avant la grande finale. Ainsi, ils feront face deux grandes équipes qui se sont avérés être parmi les meilleurs d’Europe par leurs propres mérites. Il Leipzig d’une part, et le PSG pour l’autre.

15/08/2020 à 23:43

CEST

.

Bien entendu, cette fois, des mesures exceptionnelles seront prises en raison de la situation dérivée de la maladie COVID-19. Par conséquent, il n’aura pas de public et il se jouera en une seule partie.

Le premier d’entre eux a surpris tout le monde après avoir battu l’un des favoris, le Manchester City. Pendant ce temps, il PSG il a gagné avec solvabilité dans toutes ses rencontres.

Ce match se jouera à Stade de la lumière de Lisbonne il Mardi 18 août à 21 h 00. Le jeu sera diffusé sur Movistar + et MiTele Plus.

Nous savons où le jeu sera diffusé à l’international grâce à LiveSoccerTV.

