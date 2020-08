le Indianapolis 500, l’une des grandes courses du sport automobile, aura lieu ce Dimanche 23 août à partir de 20:30 heures En Espagne. Il y a un Fernando Alonso qui cherchera à battre tous les records établis pour gagner un rêve qui se poursuit depuis longtemps: gagner le Triple Couronne. Après avoir remporté le GP de Formule de Monaco 1 et faites de même dans le 24 heures du Mans, c’est le dernier grand rendez-vous qui lui résiste. Ça ne sera pas facile.

Le pilote espagnol partira en 26e position sur une grille de 33 voitures, un point de départ longtemps retardé qui limitera considérablement les options pour terminer les 500 milles en tête. «Il faut préparer la voiture pour la course et assimiler ce que nous allons partir derrière. Nous ne sommes pas aussi rapides que nous le voulons et nous devons l’accepter de cette façon. Nous savons que le défi est énorme. Nous savons que théoriquement ce n’est pas possible, mais on travaille comme si ça devait être», A déclaré l’Asturien, qui n’est pas intimidé par la difficulté qui se présente, bien qu’il soit conscient du défi.

La Indy 500 il peut être suivi à la télévision aujourd’hui dimanche 23 août via Movistar F1 (composez le 51). De plus, vous aurez des commentaires en direct minute par minute sur le site Web de OKDIARY, où nous vous dirons chacun des miles que l’Asturien dépasse.

Les neuf premières positions sur la grille sont allées à Marco Andretti, Scott Dixon, Takuma Sato, Rinus VeeKay, Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe, espagnol Alex Palou, Graham Rahal et Alexander Rossi, dans cet ordre. L’autre Espagnol de cette Indy 500, Palou, est l’autre grand espoir. Le pilote espagnol, en solo 23 ans, il s’est glissé dans le top neuf de son Donnez Coyne, avec un moteur Fronde qui a très bien fonctionné à tout moment.

Je ne sais pas si nous pouvons les combattre, pour être honnête, c’est difficile à dire. Je pense que ça va être délicat, ils sont vraiment rapides, mais Je pense qu’un top cinq est possible, nous sommes assez forts», A déclaré le Catalan à propos de ses chances de victoire dans le 800 km de Indianaolioui, que vous pouvez suivre Movistar F1 est Dimanche 23 août à partir de 20:30 heures.