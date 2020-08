La Formule 1 conteste sa sixième course de la saison 2020 en arrivant sur le circuit de Barcelone de Montmeló pour le différend de la Grand Prix d’Espagne.

Le test rapproche le championnat de l’équateur de cette saison inhabituelle marquée par la pandémie de coronavirus. Comme les courses précédentes, celle des Circuit de Catalunya Il sera joué sans public dans les gradins.

Les Mercedes ont été les grands dominateurs des dernières saisons sur le circuit espagnol, avec cinq victoires ces six dernières années, dont quatre par Lewis Hamilton et une par Nico Rosberg. Le seul qui a interrompu sa domination est Max Verstappen, qui a prévalu avec son Red Bull en 2016.

Hamilton est également présenté comme leader du championnat actuel, avec trois victoires dans les cinq premiers rendez-vous de la saison et 30 points d’avance sur un Verstappen qui passe du moins au plus et compte déjà quatre podiums consécutifs. Quatre points derrière le Néerlandais vient l’autre Mercedes de Valtteri Bottas, vainqueur au premier tour de la saison, et déjà 62 points derrière le leader apparaît la première Ferrari, de Charles Leclerc. De son côté, l’Espagnol Carlos Sainz arrive onzième avec 15 points, après avoir enchaîné deux «zéros» consécutifs à Silverstone.

Vous pouvez suivre le Grand Prix d’Espagne en direct et toute l’actualité de cette saison de Formule 1 ici.

À la télévision, Movistar F1 diffusera les entraînements, les qualifications et la course du week-end. Dans la section suivante les horaires d’entraînement, de qualification et de course sont détaillés.

Horaires du GP d’Espagne 2020

Vendredi 14 août

Formation gratuite 1: 11h00 – 12h30

Formation gratuite 14 h 15 – 16 h 30

Samedi 15 août

Formation gratuite 3: 12h00 – 13h00

Classement: 15h00 – 16h00

Dimanche 16 août

Course: 15h10 (66 tours)