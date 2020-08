L’avenir de Zlatan Ibrahimovic Il est en passe de devenir l’un des feuilletons de cet été atypique. L’attaquant suédois vétéran semblait avoir un pied et demi d’Italie mais ces dernières semaines la situation s’est inversée et il semble que, pour le moment, il ne fera pas ses valises. Autrement dit, si Milan accepte enfin les demandes d’Ibra. Et est-ce la bonne saison de l’attaquant de Malmö a ouvert les portes de la continuité.

15/08/2020

On à 19:06

CEST

Après le dernier match des «rossoneri» en Serie A, Paolo Maldini, le directeur sportif du club, a reconnu vouloir continuer à compter sur lui et des négociations sont en cours. Deux semaines plus tard, il semble que l’affaire soit sur le point d’être conclue, en l’absence de détermination du montant économique que le joueur recevra pour ses services avec une différence de plus d’un million entre les demandes de l’un et l’offre des autres.

UNE Ibra grandi par les 11 buts signés cette saison, il a relevé sa cache à 7,5 millions d’euros selon les journaux italiens. Bien plus que le Milan, cinq millions d’euros et un autre en bonus. Un chiffre qui n’est pas mal du tout pour une saison et la possibilité d’une autre, étant donné que le Suédois possède déjà 38 ressorts.

Ibra pendant un moment

Mais il ne semble pas penser la même chose. En ce sens, il a précisé les choses avec une vidéo publiée il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux. « Tu penses que j’ai fini? Je suis Zlatan Ibrahimovic et je ne fais que m’échauffer! », A-t-il déclaré. Génie et figure ce Zlatan qui est clair que, aujourd’hui, est la star de ce Milan. Une certitude qui lui fait prendre le dessus et qui finira par faire céder l’entité lombarde. C’est du moins ce que dit « La Gazzetta dello Sport », qui garantit que le club acceptera les demandes de l’attaquant avec un chiffre de six millions et le reste en bonus.

Si cet accord est finalement donné, Ibrahimovic sera le troisième joueur le mieux payé d’Italie, juste derrière Christian, qui reçoit 31 millions par saison à la Juve, et du jeune Néerlandais Matthijs De Ligt, avec huit «kilos» par cours.