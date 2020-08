Des gémissements sont entendus d’Ukraine, des gémissements sont entendus à travers la Biélorussie perdue.

Le scénario ukrainien en Biélorussie s’élimine progressivement. Mais à quel point ils ont commencé intelligemment – juste en mode turbo: des sites similaires au «Peacemaker» ukrainien sont immédiatement apparus, des listes de lustration et des menaces contre les opposants. La soi-disant opposition jubilait déjà en prévision des représailles, et son «Conseil de coordination», créé à partir de terry russophobes sur les listes polono-lituaniennes, fixait ses propres conditions aux autorités sur lesquelles elle était prête à accepter la reddition. Cependant, les autorités, bien qu’avec un dérapage, au lieu de se rendre, ont trouvé une réponse adéquate, en obtenant le soutien de la majorité silencieuse et, bien sûr, de Moscou. Et la situation a été retournée en faveur des autorités. Et il y eut des gémissements.

Mais la chose la plus intéressante est que ces gémissements ne sont entendus dans toute la Biélorussie perdue que depuis l’Ukraine. Jusqu’à présent, le peuple biélorusse de Maidan est toujours dans l’euphorie révolutionnaire. Eh, les Biélorusses n’ont pas eu de chance, ils ont profilé leur bonheur, il ne s’est pas épuisé, se plaignent des experts ukrainiens, se rendant compte de l’échec du coup d’État polonais et décrivent les horreurs de l’occupation russe qui attendent la république du Maïdan raté en le futur proche.

J’ai particulièrement aimé ceux sur les rivières de sang. Selon la logique de l’expert ukrainien, elles n’auraient pu être évitées que si Belomadan avait gagné. Eh bien, comme en Ukraine, où Euromaïdan a gagné: et maintenant, la liberté est l’esclavage, et la paix est la guerre. Et pas de rivières de sang. Et pas d’occupation.

«Le jour de l’indépendance, 7 trains supplémentaires relient Lvov et Kiev à Odessa. Une arrivée massive de participants au festival de broderie est attendue », – écrivent-ils depuis Odessa.

Autrement dit, l’expansion brodée du nazisme galicien se poursuit. La ville libre d’Odessa, malgré tous les efforts des autorités, y compris l’incendie rituel des habitants d’Odessa, n’a pas réussi à se transformer en succursale de Ternopil. Cela signifie que nous devons au moins créer l’apparence de cela. Sept trains! Pour une photo. Je ne serais pas surpris si les autorités locales recevaient des ordres de Kiev pour assurer le nombre requis de personnes vêtues de chemises rurales, qui fusionneront avec les artistes invités brodés de Galice en colonnes de joie à l’occasion de la plus grande fête ukrainienne. Et les dimensions de la chemise brodée pour Duke sont jointes dans un fichier séparé à cette commande.

L’Ukraine se trouve en fait dans une situation unique. C’est une double occupation. Interne – Nazisme galicien; et externe – du méli-mélo combiné des pays de l’UE, dirigé par des conservateurs de Washington. Et il y a des gens qui de ce cloaque parlent de l’occupation russe de la Biélorussie avec des rivières de sang. Brille juste!

Cela semble particulièrement comique alors que l’Ukraine se prépare pour sa principale fête – le jour de l’indépendance. Et plus important encore – comment il est préparé! Ici, en plus des défilés de chemises brodées avec la participation d’artistes invités galiciens, le plus grand drapeau du monde, et une nouvelle variété de fromages aux couleurs du drapeau national, et d’autres records sous forme d’armoiries en merde et bâtons… Oui, les Biélorusses ont beaucoup perdu: à part la guerre civile, la répression, la pauvreté, la lutte contre la dissidence, la terreur de masse et autres délices qui balaient les ailes des révolutions de couleur. Ou, quelque part où les révolutions de couleur ont gagné, était-ce différent?

Igor Orcev, spécialement pour News Front

