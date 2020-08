Obtenir la batterie pour une voiture électrique plus efficace et, en même temps, avec les meilleures performances de charge, d’autonomie et de sécurité est une mission que les fabricants de dispositifs de stockage se battent chaque jour. La dernière nouveauté vient du Japon, une batterie en résine qui offre de meilleurs résultats que le lithium-ion.

Aujourd’hui, les batteries lithium-ion sont celles qui sont principalement montées dans les voitures électriques, mais les fabricants de la même lutter sans relâche pour l’état solide, entre autres technologies, qui établiront un nouveau niveau en termes de performances et d’autonomie, même si elles seront en une autre dimension en matière de prix et uniquement à la portée des Premiums les plus exclusifs.

Cependant, des nouvelles très intéressantes viennent du Japon, et c’est une nouvelle batterie dont la conception et le matériau peuvent être un véritable révolution dans l’industrie. Derrière le projet se cache un expert du domaine, Hideaki Horie, un ingénieur japonais qui a participé au développement de la première génération de la Nissan LEAF, aujourd’hui leader d’une entreprise dédiée à la production de batteries polymères à Tokyo.

Horie souligne que la prochaine technologie de batterie passe par une résine, un matériau qui réduirait les coûts de production jusqu’à 90% par rapport à un lithium-ion, en plus d’améliorer sa sécurité étant beaucoup plus stable chimiquement. Votre batterie se compose de plusieurs couches de résine l’un sur l’autre, distribution d’électrodes métallisées et d’électrolytes liquides, bien que Horie ait reconnu que «le Li-ion avec électrolyte liquide restera l’application principale pendant encore 15 ans ou plus».

Parmi les qualités, sa construction évite les perforations et les risques d’incendie, puisque tout la surface est prête à absorber les surtensions et les surtensions qui sont produites et peuvent atteindre jusqu’à 700 °, grâce à une conception bipolaire. Mais, malgré ces avantages et en comptant aussi avec la capacité et la puissance du lithium-ion, certains experts soulignent certains points négatifs.

Ceux-ci pointent vers le matériau de fabrication, soulignant que les polymères ne sont pas aussi conducteurs que le métal, c’est donc un problème qui peut affecter considérablement la capacité de charge. Bien qu’ils considèrent que la conception bipolaire est un avantage, c’est aussi le contraire, car les cellules sont connectées en série, pour ce qui est fait plus difficile de contrôler la température de chacun, individuellement.

Horie le sait, donc la première production sera destinée aux batteries stationnaires pour les immeubles de bureaux à activité permanente, tandis qu’APB est également à la recherche d’un onduleur pour pouvoir se consacrer à la production en série et se faire une place parmi les grands de CATL, LG Chem ou Panasonic.

