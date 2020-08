Un concept d’économie à la demande a influencé notre mode de vie pendant plus d’une décennie. La plupart des observateurs associent ce concept à l’introduction du premier iPhone en 2007 et de l’App Store en 2008. Cependant, on peut l’étendre à l’époque où iTunes avait permis aux utilisateurs d’écouter leurs chansons préférées. C’était une consommation média à la demande!

Les choses ont beaucoup changé depuis et nous vivons actuellement à l’ère de la pandémie. Les entreprises s’efforcent de répondre aux demandes des consommateurs en envoyant les biens et services nécessaires à leur porte. Internet est utile pour les entrepreneurs pour atteindre cet objectif, et divers secteurs de l’industrie, notamment le commerce de détail, la santé, l’hôtellerie, la logistique et la livraison par courrier, ont intégré des applications mobiles dans leurs systèmes pour tirer le meilleur parti d’une économie à la demande.

Prenons un exemple du secteur de la logistique et de la livraison par courrier pour comprendre l’impact de l’économie à la demande.

Comment l’économie à la demande influence-t-elle le secteur de la logistique et de la livraison de courrier?

Comme Statista l’a mentionné, la livraison à domicile est la méthode la plus utilisée pour livrer des colis dans le monde en 2019, car 66% des répondants ont préféré cette méthode. En cette ère corona, le pourcentage de personnes qui préfèrent la livraison à domicile de colis augmentera certainement, et cette tendance est là pour rester! Avec une taille de marché de 5,5 billions d’euros, le secteur mondial de la logistique est en plein essor et l’économie à la demande alimente sa croissance.

Source – Statista

Le développement de l’application de livraison de courrier vise à tirer le meilleur parti d’une économie à la demande pour stimuler le secteur de la logistique et de la livraison de courrier. Une application de services de messagerie à la demande est utile pour les personnes à bien des égards, allant de la recherche d’un fournisseur de services de messagerie fiable au suivi de leurs colis. Des concepts tels que la logistique du dernier kilomètre et la livraison le jour même sont mis en œuvre avec succès en intégrant des applications riches en fonctionnalités dans l’économie à la demande.

Les défis tels que beaucoup de paperasse, les attentes des clients en constante évolution, les erreurs humaines, les retards de livraison et les coûts plus élevés peuvent être atténués par des applications de livraison de messagerie à la demande. Les fournisseurs de services de messagerie peuvent rationaliser le processus et fournir des services personnalisés à leurs clients. Contrairement à la méthode traditionnelle de réservation et de livraison par courrier, les services de messagerie à la demande permettent aux clients de réserver un ramassage en ligne et d’obtenir la livraison du colis à la porte.

Passons en revue les principaux défis auxquels sont confrontés les fournisseurs de services de logistique et de messagerie et le rôle des services à la demande pour les atténuer.

Principaux défis du modèle de livraison de messagerie traditionnel et rôle des applications à la demande

Processus longs et complexes

Traditionnellement, le modèle de livraison par courrier comprend de nombreuses agences tierces qui échangent des informations entre elles. Parfois, cela crée de la confusion chez les clients et rend le processus fastidieux. De plus, il existe un risque de divulgation d’informations confidentielles. Dans l’ensemble, c’est le premier et principal défi pour l’industrie de la logistique et de la livraison par courrier, et il doit être traité de manière innovante.

L’un des plus grands avantages de l’application de messagerie à la demande est qu’elle peut éliminer les agences ou médiateurs tiers. Il agit comme un pont entre les fournisseurs de services de messagerie et les clients. Il est facile pour les clients de trouver des fournisseurs de services de premier ordre, de réserver un colis pour la livraison, de sélectionner l’heure et la date de ramassage et d’autres informations connexes à tout moment via une application. Cela rend l’ensemble du processus rapide et sécurisé.

Dans le modèle traditionnel, souvent, soit les chauffeurs n’arrivent pas à destination à temps, soit les livreurs ne livrent pas les courriers et les colis à temps en raison de circonstances inévitables. Cela peut nuire gravement à l’activité de livraison de courrier et, par conséquent, il est impératif pour les fournisseurs de services de choisir un modèle à la demande.

La livraison à temps des produits et services est la principale caractéristique d’une application de messagerie à la demande. Les fournisseurs de services de messagerie peuvent facilement fournir des livraisons limitées dans le temps de colis à la porte du client tout en éliminant plusieurs agences tierces.

Habituellement, les prestataires de services de messagerie et de logistique doivent conserver tous les documents, de la réservation au chargement et de la gestion à la livraison des produits. C’est un travail assez long et fastidieux. De plus, il existe une possibilité d’erreurs humaines à l’une des étapes de la préparation des documents nécessaires. Les prestataires de services de messagerie et les chauffeurs trouvent également difficile d’accéder aux documents quand ils le souhaitent.

Le concept à la demande apporte la numérisation dans le processus de livraison du courrier et minimise la paperasse. Il est facile de stocker et d’accéder à toutes les informations nécessaires à tout moment et de n’importe où grâce à l’application personnalisée de livraison par courrier à la demande. Les prestataires de services de messagerie et de logistique peuvent facilement maintenir et suivre tous les enregistrements. L’application peut aider les fournisseurs de services à économiser du temps, des efforts et de l’argent tout en rationalisant les processus.

Traditionnellement, les prestataires de services logistiques doivent embaucher des personnes pour la réservation des commandes et accomplir d’autres tâches comme la supervision de l’entrepôt et la gestion des stocks. Parfois, ils doivent rembourser les livraisons retardées ou erronées. Cela peut augmenter considérablement le coût des affaires et constituer un défi majeur pour le secteur du courrier et de la logistique.

Les applications de logistique et de messagerie à la demande, en revanche, peuvent aider les fournisseurs de services à automatiser la réservation des commandes et d’autres processus. Il est facile de maintenir l’inventaire, l’entrepôt et même la chaîne d’approvisionnement à l’aide d’une application à la demande personnalisée. Les entrepreneurs peuvent suivre leur flotte et gérer leur entreprise en toute simplicité de manière rentable.

Changer les attentes des clients

Aujourd’hui, les consommateurs avertis veulent des fonctionnalités avancées dans la réservation de messagerie. Ils s’attendent à une livraison rapide, rentable, efficace et pratique. Les prestataires de services de logistique et de messagerie doivent soit embaucher de nombreuses personnes pour répondre aux attentes changeantes des clients, soit adopter la numérisation.

Avec une livraison à domicile, un suivi en temps réel et une sécurité renforcée, le concept à la demande peut répondre efficacement aux attentes du client. Les consommateurs peuvent suivre leurs commandes en temps réel et être assurés d’une livraison à temps à leur porte.

Le modèle traditionnel de messagerie et de logistique comporte beaucoup de paperasse et des processus fastidieux qui donnent moins de temps pour répondre aux commentaires des clients. Même si les services de livraison de messagerie sont en ligne, quelques fournisseurs de services n’ont pas intégré de rétroaction ou de fonctionnalité d’examen sur leurs sites Web. Un système de rétroaction client médiocre apparaît comme un défi majeur dans l’avantage concurrentiel d’aujourd’hui.

Les applications à la demande peuvent avoir une fonction d’évaluation et d’évaluation ainsi qu’un service d’assistance dédié. Il peut permettre aux clients de laisser leurs commentaires avec la note, et les fournisseurs de services de livraison de messagerie peuvent améliorer leurs services pour offrir une expérience utilisateur riche.

En plus d’atténuer ces défis, les services de développement d’applications à la demande permettent au secteur de la messagerie et de la logistique de gérer efficacement la flotte, les stocks et l’entrepôt. Les fournisseurs de services de livraison de courrier peuvent saisir les opportunités de développer leur activité à l’aide d’une application personnalisée. En termes simples, l’application de livraison de courrier à la demande peut donner un avantage concurrentiel au secteur du courrier et de la logistique.

Emballer

La numérisation et l’automatisation sont l’avenir des entreprises. Le concept à la demande a introduit ces deux aspects dans presque tous les secteurs de l’industrie, et le secteur de la livraison par courrier ne fait pas exception! Les robots, drones et camions autonomes dotés de l’intelligence artificielle régneront dans le domaine de la logistique dans les années à venir. Nous pouvons également nous attendre à ce que la blockchain rende l’ensemble du processus plus sûr grâce à des transactions en ligne sécurisées et des algorithmes avancés apporteront une optimisation dynamique des itinéraires pour une livraison plus rapide.

Auteur: Robert Jackson

Robert Jackson est un spécialiste du marketing numérique et du contenu chez Solution Analyst, une société leader de développement d’applications Android. Il est un lecteur passionné et aime se tenir au courant des progrès technologiques dans les domaines du Web, de la mobilité, de l’IoT et des technologies émergentes. Ses articles sont à la fois informatifs et intéressants… Voir le profil complet ›