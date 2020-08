Álex Palou est le rookie d’Indycar âgé de 23 ans qui est apparu à l’extrémité pointue des écrans de chronométrage lors des qualifications pour la 104e édition de l’Indianapolis 500, samedi, pour faire partie du Top Nine pour la première place en tirs de barrage aujourd’hui. .

Le pilote du Dale Coyne Racing Team Goh est le moins célèbre des deux Espagnols dans le domaine de cette année, l’autre étant bien sûr le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso.

Mais c’est le jeune Palou qui fait la plus forte impression avec sa septième place en qualifications samedi, par rapport à la 26e place de son illustre compatriote dans la Arrow McLaren SP à moteur Chevrolet.

Alors, qui est ce petit nouveau dans le quartier?

Álex – né le 1er avril 1997 – en est à sa saison recrue en Indycar, avec un podium (Road America) à son nom, dans le dernier chapitre de son parcours de course automobile qui a commencé à l’âge de 6 ans avec le karting.

Son site Web déclare:

Au cours de sa carrière de karting, sa réalisation la plus importante a été de remporter le championnat WSK Euro Series en 2012; 2014 – il a fait ses débuts dans la course à roues ouvertes en compétition dans le championnat Euroformula Open pour Campos Racing; 2015 – il a commencé la Formula 3 Series avec Campos Racing . En 2016, Alex Palou a décroché une deuxième place à la Silverstone Sprint Race pour Campos Racing; 2017 – Alex a déménagé au Japon pour participer au championnat All-Japan Formula Three. Après avoir couru à nouveau en Europe en Formule 3; 2019 – il a commencé une carrière réussie en Super GT3000 pour McLaren Customer Racing Japan et en Super Formula pour TCS Nakajima Racing 2019 – il a remporté la course du championnat Super Formula sur un Fuji très humide et la troisième place en le championnat avec TCS Nakajima Racing et a été récompensé Rookie of the Year.

Maintenant, un grand moment sérieux fait signe à Alex s’il doit transformer son effort de qualification Indy en une solide performance dans la course, peut-être même une victoire pour renforcer encore ses parts.

Quoi qu’il en soit, il est désormais sous les projecteurs des pionniers qui feront la une des journaux jusqu’au jour de la course à Indianapolis.

Après avoir fait partie du Top Nine, Palou a déclaré aux journalistes: «C’était génial de terminer une manche de qualification ici à Indy. Le Dale Coyne Racing avec l’équipage du Team Goh m’a donné une si belle voiture.

«C’est tellement agréable de rouler à chaque tour. Je pense que nous avons eu de très bons trois premiers jours de pratique. Nous nous sommes déjà sentis vraiment à l’aise hier. La vitesse était là. La voiture a beaucoup de vitesse, donc j’étais vraiment confiant et à l’aise avec l’équilibre de la voiture.

«Nous venons de faire le travail que nous avons fait tous ces jours, et nous sommes dans le Fast Nine. Je pense que c’est vraiment incroyable lors de ma première année ici pour moi, pour l’équipe, pour tout le monde. Cela montre comment tout mon équipage a travaillé pour me donner la meilleure voiture possible.

«Je pense que nous sommes capables de nous battre. Je ne sais pas comment se battre pour la pole car il y a beaucoup de voitures vraiment rapides, mais nous étudierons ce soir et verrons si nous pouvons y aller. Le fait de commencer dans le top neuf sera génial pour mon premier Indy 500.

« Je suis vraiment impatient d’y être. Je pense que ce sera un peu plus facile pour demain, car maintenant je sais comment ça marche, ce que vous ressentez quand vous attendez là-bas avec le moteur éteint, et vous entendez toutes les voitures passer et vous ne savez pas vraiment ce que vous ressentez continue.

«Je pense que ça va être un peu plus calme. Je sais quoi faire maintenant. Ce sont les quatre premiers tours consécutifs que j’ai fait en mode qualifications. Nous sommes prêts pour demain. Je suis super content, et cela me donne beaucoup de motivation pour les qualifications Fast Nine. Je pense que ce sera une belle journée pour l’équipe », a ajouté Alex.

Dix rookies ont remporté l’Indianapolis 500 depuis sa création:

Ray Harroun (1911, course inaugurale) Jules Goux (1913) René Thomas (1914) Frank Lockhart (1926) George Souders (1927) Louis Meyer (1928) Graham Hill (1966) Juan Pablo Montoya (2000) Helio Castroneves (2001) Alexander Rossi (2016)

Alex Palou peut-il être la prochaine recrue à avoir son visage gravé parmi d’autres légendes de Brickyard sur l’emblématique trophée Borg-Warner? On le saura dimanche 23 août 2020!