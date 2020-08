(Expansion) – Le secrétaire au Trésor a appelé les Afores à être raisonnables dans leur diversification des investissements et à tirer les leçons des fonds de pension d’autres pays qui financent les infrastructures aéroportuaires ou énergétiques. Il a donné les exemples de CalPERS, des fonctionnaires californiens, et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le deuxième fonds en importance au Canada. Cependant, aucun d’entre eux ne serait impliqué dans des projets aussi déraisonnables, du moins en termes de viabilité financière, que ceux que notre gouvernement classe comme prioritaires: ils pourraient être poursuivis.

Ce serait sensationnel si les Afores et les près de 200 milliards de dollars qu’ils gèrent pouvaient jouer un rôle beaucoup plus décisif dans les progrès du pays. Et c’est possible. Avec l’initiative de réforme récemment convenue entre le gouvernement et les représentants du secteur des entreprises, qui augmente considérablement les honoraires des employeurs, ainsi que la magie des intérêts composés, ces actifs pourraient doubler en 10 ans. Mais cela ne se produira pas s’il s’agit de leur imposer des paris d’investissement tels que produire de l’essence chère et la vendre à bas prix à l’ère des véhicules électriques. Ce n’est pas pour rien que la raffinerie Dos Bocas ou le train Maya ont trouvé des investisseurs, et le gouvernement fait cavalier seul, comme avec Pemex, perdant environ 150 millions de dollars par jour jusqu’à présent cette année. De plus, afin de ne pas perdre votre argent, les fonds précités éviteraient ces investissements par des statuts de responsabilité sociale et environnementale ou ESG, compte tenu des conséquences prévisibles de la pollution, des émissions de CO2 et de la dégradation d’écosystèmes précieux pour le Mexique et la planète. Ce n’est pas non plus un hasard si certains pensent que la meilleure chose à propos de la réforme serait d’éviter un plus grand mal, car, bien qu’elle profite aux travailleurs du secteur formel, elle n’attaque pas le problème sous-jacent de l’informalité (en fait, elle rend l’emploi formel plus cher). Comme s’il s’agissait d’un vaccin contre des événements et des propositions qui seraient vraiment catastrophiques et qui ont été dans la rhétorique politique, comme l’expropriation de l’épargne ou la création d’un gouvernement unique Afore. Le fait est que cette position passive ne peut pas nous conduire très loin pour accroître les investissements. Plus de la moitié des ressources actuelles des Afores sont placées dans des emprunts d’Etat et moins de 10% dans des projets d’infrastructure et des formules telles que les CKD, les Fibras ou les Cerpis. En dehors de la rhétorique, plus que dans les infrastructures nationales, dans le secteur il est plus faisable, dans l’intérêt de l’épargne, de réduire les limites pour investir à l’étranger, où il y a plus d’alternatives et de meilleures perspectives de performance. Ce n’est pas malveillant: nous n’avons tout simplement pas une profondeur suffisante du marché des capitaux et des projets viables à long terme, qu’ils soient gouvernementaux ou privés. Et si le trésor est l’argent du peuple, les Afores sont des comptes avec nom et prénom. Il y a une responsabilité fiduciaire de ne pas mettre vos économies sur des placements délabrés. À quel point un message comme celui-ci serait-il différent: en plus d’aller vers un nouveau pacte de réconciliation sociale et une réforme fondamentale de notre système fiscal et de sécurité sociale, le Mexique est déterminé à accélérer son développement avec des projets qui alignent la rentabilité financière, la durabilité et les avantages pour notre pays. population et planète; Bienvenue à ceux qui veulent s’associer pour gagner avec nous.

Les besoins sont là et ils peuvent être d’excellentes opportunités d’investissement, les mêmes pour la connectivité 5G que pour les programmes sociaux, à condition qu’ils se concentrent sur la génération de résultats efficaces et mesurables. Les mêmes initiatives locales pour la réinsertion sociale des détenus ou l’approvisionnement en eau potable, que les contrats de rémunération au résultat pour la prévention des maladies ou l’égalité des sexes. Et tout cela avec des performances financières. Non seulement Afores, mais les fonds de pension du monde entier pourraient investir dans tout cela, actuellement plongés dans un examen approfondi de leurs stratégies de portefeuille pour incorporer des mesures objectives de l’impact social et environnemental, en équilibre avec le rendement et le risque financier. Aujourd’hui, en France, les employeurs doivent proposer des plans d’épargne 90/10: 10% dans les entreprises sociales et le reste dans des actifs conformes aux principes ESG. Au Mexique, de l’Impact Investment Alliance, nous avons encouragé Afores et les régimes de retraite privés à adopter ces pratiques. Les restrictions peuvent être supprimées et les incitations générées, mais le tournant, comme dans tant d’autres domaines, est un changement d’avis. Nous n’irons nulle part sans cela. AVIS: Le plan de réforme du système de pension est une opportunité historique Pour expliquer simplement l’essence de l’investissement d’impact et le sens qu’il donne au capital de pension, j’aime prendre comme exemple ce que les gens m’ont raconté autrefois Fonds Grupo Bimbo: la performance est essentielle pour aspirer à une retraite décente, mais combien peut-elle être à l’avenir avec une société brisée et une planète dévastée. Avec cette transformation en cours dans le secteur mondial de l’investissement, en théorie, il serait difficile de penser à une opportunité d’investissement plus prometteuse avec ce profil au Mexique, en tenant compte de la montée en puissance d’une force politique supposée être la championne du progressisme social. Cependant, alors que la volonté de sortir de la boîte traditionnelle se développe parmi les acteurs financiers, ici, contrairement au discours présidentiel de confrontation avec le conservatisme et au milieu d’une récession économique brutale, une position qui ne saurait être plus conservatrice se durcit. et limiter, à la fois pour investir et pour transformer la société. Il est viable de faire évoluer l’investissement et son impact sur le progrès social: cela dépend de savoir si c’est la priorité, au-dessus de l’idéologie, des obsessions ou du pouvoir pour le pouvoir lui-même. C’est la première étape. Le second: accepter de manière réaliste et responsable qu’aucun gouvernement n’a les ressources nécessaires pour résoudre uniquement les défis communs, et qu’il ne devrait pas non plus avoir à le faire. Note de l’éditeur: Rodrigo Villar est titulaire d’un MBA du Royal Melbourne Institute of Technology et a étudié la comptabilité et l’administration financière au Tecnológico de Monterrey. Suivez-le sur Twitter et / ou LinkedIn. Les opinions publiées dans cette chronique appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et sur d’autres sujets sur la chaîne Opinion

