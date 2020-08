Dans l’après-midi du samedi 22 août, un grave incendie s’est déclaré au restaurant DiverXO, propriété de Dabiz Muñoz, en raison d’un court-circuit. Selon plusieurs témoins, « Il y a beaucoup de dégâts dans la cuisine », à la fois en raison de l’incendie et de l’intervention des pompiers versant de l’eau. Cela prendra du temps à rouvrir, comme ils l’ont dit à «Socialité».

Leticia Sabater et l’incendie de DiverXO

Le programme Telecinco a enregistré le propriétaire des lieux, ainsi que Cristina Pedroche, qui y travaille également, nerveuse et submergée par la situation dans un moment aussi tendu. Ce feu survient peu de temps après avoir rouvert ses portes après avoir été fermé pendant si longtemps pendant l’emprisonnement. Parmi les témoins avec lesquels ils se sont entretenus, se distingue celui d’une personne très appréciée des spectateurs: Leticia Sabater.

Le présentateur, chanteur, écrivain et participant à la télé-réalité se trouvait dans le même bâtiment où l’accident s’est produit. Selon l’espace présenté par Nuria Marín, Sabater était « sur la terrasse de la salle de gym qui est à côté du restaurant de Dabiz Muñoz, au moment où il a entendu une femme crier en disant que le bâtiment devait être libéré ». Le témoin a fait quelques brèves déclarations à ce sujet, quelques minutes après que tout s’est passé, en quittant les lieux: « J’ai eu très peur. J’ai été le premier à le voir», assure-t-elle en disant qu’elle est celle qui a rendu compte de cette situation.

Merci de Pedroche et Muñoz

Bien qu’il y ait de nombreux dommages matériels, les pompiers ont agi efficacement pour éteindre rapidement l’incendie. Dabiz Muñoz et Cristina Pedroche ont tenu à remercier tout le soutien reçu avec ce message: « Merci à tous pour les messages de soutien et pour avoir montré tant d’amour et d’inquiétude. Nous allons tous bien. En raison d’un court-circuit électrique, une partie de la cuisine de DiverXO et nous avons dû quitter le restaurant. Tous les convives et les employés vont bien. «