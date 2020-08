« Manifestation nécessaireC’est ainsi qu’Ana Arias a défini la concentration qui a eu lieu dimanche dernier dans le centre de Madrid pour tenter d’éradiquer l’utilisation des masques. Dans un post Instagram, partagé avant ladite manifestation, l’actrice, qui a développé la plupart des de sa carrière sur le tournage de ‘Dis-moi comment c’est arrivé’, a convoqué ses 30000 adeptes pour rejoindre un mouvement négationniste qui rejette l’existence de la pandémie du coronavirus, qui a fait plus de 780000 vies dans le monde.

Ana Arias dans ‘Dis-moi’

«J’écris ce post à cause du besoin urgent que nous avons d’arrêter toute cette folie avant qu’il ne soit trop tard. Je n’ai jamais cru que je vivrais dans un état totalitaire. Dans de nombreux endroits du monde, des milliers de médecins sont censurés, licenciés, détenus, s’ils parlent de la vérité sur le covid 19 et des milliers d’autres encouragés et récompensés s’ils soutiennent la version officielle », fait valoir Arias.

« Des milliers de citoyens subissent les conséquences de mesures qui nous privent de nos droits, les libertés et même aller au-delà de la loi elle-même ou des droits de l’homme », ajoute l’interprète, qui associe l’utilisation de masques au développement d’afflictions respiratoires sévères, puis exhorte les gens à rejoindre leur cause : « Je J’arrête mes vacances pour y assister, parce que je suis citoyen, parce que je veux vivre dans une démocratie, parce que je suis une mère, pour notre santé, parce que j’adore notre terre. «

Fortement critiqué

Cette publication a divisé ses adeptes, qui dans la section commentaires sont divisés entre ceux qui soutiennent sa vision de la crise des coronavirus et ceux qui la jugent fausse. « Avez-vous l’intention de sauver de nombreuses vies comment: en manifestant dimanche sans masques dans le centre de Madrid et tous serrés, en se transmettant le virus?», a commenté un internaute. Arias a répondu à une bonne partie des messages contrairement à son point de vue, dans ce qui est sûrement sa publication la plus controversée à ce jour.