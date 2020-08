Usain Bolt a déclaré qu’il ne voulait aucune aide particulière pour devenir footballeur. Photo par Nigel French / PA Images via .

Le détenteur du record olympique et mondial, Usain Bolt, a déclaré qu’il n’avait pas eu une chance équitable lors de son essai avec les Central Coast Mariners en 2018.

Bien qu’il ait marqué deux fois en matches amicaux, Bolt n’a pas réussi à décrocher un contrat avec l’équipe A-League et n’a pas non plus réussi à conclure un accord professionnel avec l’équipe maltaise de La Valette.

« Je pense que je n’ai pas eu une chance équitable », a déclaré Bolt à Wide World of Sports. «Je ne l’ai pas fait comme je le voulais, mais je pense que j’aurais été bon.

«Mais c’est juste une de ces choses que vous manquez et que vous devez simplement passer à autre chose.

«Je pense parfois que ça n’a pas fonctionné comme je le voulais, parce que le football est quelque chose que j’aime.

L’entraîneur des Central Coast Mariners à l’époque, Mike Mulvey, avait déclaré qu’il garderait Bolt à bord jusqu’à un an, mais ne lui a pas promis de faire ses débuts en A-League.

Bolt, 33 ans, a déclaré qu’il était déçu de la fin des essais, mais qu’il l’avait dépassé.

« Le fait que cela n’ait pas fonctionné, j’y pense, mais comme je l’ai dit, c’est une de ces choses que vous devez surmonter », a ajouté Bolt.

« J’ai reçu des appels de personnes me demandant si je voulais vraiment [go back to football], mais après la période de temps écoulée, je suis comme vous savez quoi, je vieillis, prenons notre retraite et j’ai maintenant ma fille alors elle me tient occupé. «