Nous sommes encore à des mois d’un vaccin contre le coronavirus, bien que des experts en santé publique comme le Dr Anthony Fauci aient déclaré qu’un pourrait arriver plus tard cette année, au plus tôt.

Cependant, un nouveau sondage révèle que le nombre d’Américains qui disent qu’ils prévoient de se faire vacciner contre le coronavirus une fois qu’ils en sont réellement capables diminue.

L’hypothèse est qu’au moins 60% d’une population doit obtenir le vaccin contre le coronavirus pour qu’il ait l’effet souhaité.

Tout le monde s’attend actuellement à ce qu’un vaccin contre le coronavirus soit la chose qui nous aide enfin à sortir de cette pandémie afin que nous puissions commencer à retrouver un peu la normalité dont nous bénéficions avant le coronavirus. Il est probablement trop difficile de s’attendre à ce que nous revenions à la situation en 2019 si un vaccin arrive plus tard cette année, au début du calendrier de diffusion estimé que le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a vanté. Mais ce sera néanmoins une avancée majeure pour amener ce que nous vivons tous depuis des mois à une sorte de fermeture.

Cependant, ce ne sera pas à cause d’un vaccin en soi. «Ce n’est pas un vaccin qui nous sauvera», explique Ashish Jha, directeur du Harvard Global Health Institute. «C’est la vaccination.» En d’autres termes, suffisamment de gens doivent prendre la chose pour qu’elle ait un large effet sur la population. Et il y a en fait des signes inquiétants concernant cette perspective.

Selon les dernières estimations rapportées, les scientifiques pensent qu’au moins 60% de la population doit être vaccinée pour que cela ait l’effet souhaité (et peut-être jusqu’à 80% pourraient avoir besoin d’être vaccinés). Malheureusement, Yahoo News et YouGov sondent les Américains depuis quelques mois maintenant, posant la question suivante: «Si et quand un vaccin contre le coronavirus sera disponible, serez-vous vacciné?» Et le nombre de personnes qui répondent oui a, malheureusement, diminué.

Début mai, 55% des répondants ont répondu oui à cette question.

Plus tard en mai, le nombre était tombé à 50%.

Début juillet? Encore une fois, cette fois à 46%. Et maintenant, dans le dernier sondage Yahoo News / YouGov qui a été mené du 28 au 30 juillet, seuls 41% des Américains disent qu’ils prévoient de se faire vacciner contre le coronavirus, qui est la plus petite part que ce sondage ait recueillie à ce jour.

«L’intention de prendre un vaccin tombe quand on demande aux Américains s’ils le prendraient dans certaines conditions plausibles», notent les résultats de l’enquête. «La volonté de prendre le vaccin semble être la plus affectée si le vaccin provoque des effets secondaires ou a un faible taux d’efficacité. Les Américains sont étroitement divisés sur des facteurs tels que le fait de devoir recevoir plusieurs doses du vaccin ou s’il y a de longs délais d’attente pour se faire vacciner.

Les démocrates sont assez solides dans leur soutien à la vaccination, selon les résultats de l’enquête, tandis que les indépendants et les républicains sont « plus susceptibles de dire qu’ils ne se feront pas vacciner si l’une des conditions se présente à côté d’un vaccin – y compris des doses multiples ou de longs délais d’attente. . »

