Santiago Segura balaie les cinémas avec la première de « Père, il n’y en a pas plus d’un 2 » et, pour parler de succès, il est allé à « Viva la vida » avec Toñi Moreno. Cependant, le thème dériverait rapidement de l’un des plus discutés de la semaine: le réalisateur réalisera un film avec le Campos. Ou non. Il semble que tout ait été une rumeur que Segura a maintenant démentie.

Santiago Segura, dans ‘Viva la vida’

Tout a commencé le 12 août lorsque Laura Fa a donné cette bombe dans ‘Save me’, exposant tous les détails: que le projet avait déjà été conçu, que c’était un film avec les trois des protagonistes absolus, qui joueraient trois « jolie femme » et que l’un d’eux pourrait être Madame. Segura, qui n’a pas donné de crédit, a voulu répondre, ouvertement, à toutes les déclarations de Fa.

Terelu Campos et Carmen Borrego sont entrés sur le plateau à ce moment-là pour écouter les paroles de Segura, qui a assuré: « Je trouve les nouvelles sympas parce que j’adore ces gens. » Cependant, il le nie catégoriquement ci-dessous: «C’est tellement surréaliste que cette même dame pourrait dire que Santiago Segura fait des orgies avec des entraîneurs de cirque. Et ce type de nouvelles peut vous poser des problèmes », a déploré le réalisateur confirmant qu’il s’agissait d’une information inventée par le collaborateur.

Carmen a proposé à Santiago de faire un film

« Laura Fa, je ne sais pas quel genre de drogue elle utilise mais cela ne s’est pas produit », déclara Segura catégoriquement, qui a quand même commenté: « Je serais ravi si cela arrivait, car ce serait amusant, mais non ». Surpris qu’ils ne l’avaient pas appelé pour vérifier l’information, il rit que « si je faisais un film avec les Fields je ne ferais pas de ‘jolie femme’; une ‘Dynastie’ ou un ‘Falcon Crest’ conviendrait mieux». Borrego est alors intervenu pour dire qu ‘ »il est vrai qu’il y a deux ans j’ai proposé à Santiago de faire quelque chose avec les champs », auquel le réalisateur a répondu:« Oui, il m’a dit qu’ils avaient fait la télé-réalité et comment il verrait faire de la fiction. »Cependant, le temps est passé pour cette proposition et tous deux ont assuré qu’ils ne sont pas revenus à revenir.