La 23 fois championne Major Serena Williams a beaucoup réfléchi avant de participer à deux événements de New York au cours des trois prochaines semaines. N ° mondial 9 participera à Cincinnati et à l’US Open, sans la foule au Centre national de tennis USTA Billie Jean King et en suivant des mesures strictes de santé suite à la pandémie de coronavirus.

Serena avait passé cinq semaines à la maison avec sa famille entre mars et août, ne voulant rien risquer après des problèmes de santé qu’elle avait dans le passé. Errant dans une maison privée avec son mari et sa fille, Serena prend toutes les mesures de santé mises en œuvre par les organisateurs à New York, en essayant de se concentrer le plus possible sur le tennis.

Williams utilisera Cincinnati pour façonner son jeu et faire la meilleure préparation avant le deuxième Major de la saison qui se déroulera sur le même site, à la recherche de ce 24e titre insaisissable et le premier depuis l’Open d’Australie 2017.

Serena Williams pense que l’US Open est toujours un événement fort.

Lors de ses trois tournois précédents cette saison, Serena a remporté le titre à Auckland avant de connaître la sortie du troisième tour de l’Open d’Australie. De retour en action il y a deux semaines à Lexington, Williams est revenue d’un set contre Bernarda Pera et sa sœur Venus pour atteindre les quarts, perdant face à Shelby Rogers 1-6, 6-4, 7-6 après une grande bataille.

Serena affrontera Arantxa Rus ou Alison Van Uytvanck lors du premier match de Cincinnati, espérant un bon départ et recherchant la quatrième couronne à cet événement. Williams a été finaliste à l’US Open au cours des deux années précédentes, subissant des défaites contre les jeunes canons Naomi Osaka et Bianca Andreescu, dans l’espoir de remporter le premier titre depuis 2014 et le septième au classement général.

Interrogée sur le fait que six stars du top 8 ne sont pas dans le tirage au sort, Serena a déclaré que c’était toujours un tournoi difficile à gagner, surtout dans ces circonstances et toute l’année qui mérite un astérisque. «Je ne sais pas, je n’y pense pas trop.

J’ai l’impression d’être ici avec de nombreux autres joueurs, alors qu’il y a énormément de gens qui ne sont pas là aussi. Il faut encore que ce soit le tennis qui se joue, astérisques ou non. Je pense que toute cette année mérite un astérisque car c’est une année si spéciale, l’histoire que nous n’avons jamais traversée dans ce monde, pour être honnête, pas cette génération, pas cette vie.

C’est juste dans l’histoire, point final. Je pense que nous vivons une future leçon d’histoire. Et si vous gagnez, c’est comme si j’étais capable de réussir dans cette situation folle où il n’y avait pas de fans. C’était tellement stérile et bizarre. Mais j’en suis sorti mentalement; ce pourrait être un test plus mental qu’autre chose. C’est intéressant, et nous verrons », a déclaré Serena Williams.