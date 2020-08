Il Bayern Munich Il continue de s’imposer comme l’un des clubs les plus forts de la saison grâce à une puissance offensive enviable et un travail d’équipe qui fait l’envie de nombreux rivaux.

Mais aussi, la qualité individuelle de leurs joueurs s’est révélée tout au long des 9 matchs que l’équipe allemande a disputés dans cette Ligue des champions. Et l’une des plus grandes surprises a été celle du jeune arrière latéral canadien d’origine ghanéenne, Alphonso Davies.

À tout juste 19 ans, Davies a fait preuve d’une maturité inhabituelle sur le terrain pour quelqu’un de son âge. Il y a quelque temps, le footballeur avait reconnu son admiration pour un certain Lionel Messi qu’il suivait depuis tout petit.

Et maintenant, après le 3-0 contre Lyon qui a conduit le Bayern Munich à la finale de la Ligue des champions, Davies a reconnu avoir passé une commande à La Pulga dès la fin du match contre Barcelone pour les quarts de finale du tournoi continental. a mis fin au battement historique 8-2.

« Si je lui demandais le maillot? Oui, bien sûr, mais je pense qu’il était un peu énervé. Et ça va, la prochaine fois j’espère que c’est avec plus de chance », a reconnu le défenseur.

En dialogue avec BT Sports, le joueur a également raconté comment il vit le fait d’avoir atteint une finale continentale à seulement 19 ans. « Il se sent bien. Nous sommes tous heureux et nous jouons bien. Nous sommes heureux d’atteindre la finale. « , remarquer. Et il a terminé en déclarant que « le PSG est une bonne équipe, maintenant nous célébrons un peu et ensuite nous nous concentrons sur le prochain match, qui va être un bon match et il y aura des buts. C’est ce dont vous rêvez en tant que footballeur, jouer avec les meilleurs. »