Immédiatement après son ouverture en 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar est devenue l’un des principaux centres sportifs au monde. Située à Manacor, berceau de Rafael Nadal, l’Académie dispose d’installations à la pointe de la technologie et d’une infrastructure adaptée aux temps nouveaux qui sera renforcée par une expansion qui lui permettra de répondre à l’énorme demande des joueurs et des fans qui visitez ses installations chaque année.

Rafael Nadal et son académie sont présentés dans un documentaire dans le cadre de la reprise post-pandémique de l’Espagne. De manière pertinente, la distanciation sociale a été assurée par Nadal lors du tournage qui a eu lieu à l’académie.

Nadal: « J’ai pu réfléchir à la façon dont nous pouvons faire les choses »

«Comme tout le monde, l’enfermement m’a fait des ravages, mais j’en ai aussi pris un côté positif: le temps que j’ai pu avoir pour réfléchir à la façon dont nous pouvons mieux faire les choses et comment nous pouvons construire le monde que nous voulons », A déclaré Rafael Nadal.

«J’ai été jeune et je sais combien il a été difficile pour mes parents de m’aider à essayer de réaliser mon rêve. Au final, c’était l’école d’un côté, l’entraînement de l’autre, les tournois de l’autre, ce qui était beaucoup de choses et très compliqué et cela prenait beaucoup de temps », a-t-il ajouté, tout en soulignant comment l’académie résout. ce problème pour les étudiants.

Rafael Nadal pense que le champion de l’US Open de cette année se sentira toujours comme un vainqueur du Grand Chelem malgré le fait que le tournoi ait perdu un peu de glamour en raison du retrait des meilleurs joueurs au milieu de la pandémie de Covid-19, a déclaré l’Espagnol mercredi.

« Le tournoi est encore grand, c’est un Grand Chelem », a déclaré Nadal aux journalistes lors d’une vidéoconférence depuis l’Espagne. «Je ne suis pas ce genre de personne, je ne suis pas si arrogant de dire que le tournoi n’est pas assez grand parce que je ne joue pas.

Bien sûr, ce sera un tournoi dans des circonstances spéciales mais toujours un Grand Chelem, et le vainqueur le ressentira, comme un vainqueur du Grand Chelem. « Les États-Unis ont plus de 4,79 millions de cas de Covid-19 et plus de 157 000 sont morts .

Les organisateurs de l’US Open (USTA) créent une «bulle» bio-sécurisée à New York pour organiser le tournoi sans spectateurs. Nadal, 19 fois vainqueur du slam, estime qu’il pourrait y avoir plus de retraits dans les semaines à venir, mais espère que la situation évoluera favorablement pour le tournoi qui se tiendra.