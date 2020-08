Le Français Arsène Wenger, ancien manager d’Arsenal, est convaincu que son compatriote Kylian Mbappé sera à la disposition de l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel, Avant le match de quart de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta le 12 août.

S’adressant à la station de radio ‘Europa 1’, Wenger a commenté que la blessure à la cheville droite que l’attaquant du PSG a subie le 24 juillet en finale de la Coupe ne l’empêcherait pas de jouer malgré les prévisions initiales. «J’ai vu ce qui lui est arrivé. Je pense qu’il jouera dans 3 semaines. Quelque chose me dit. J’ai l’habitude d’observer les meilleurs athlètes lorsqu’ils sont gravement blessés. Je suis pratiquement sûr qu’il jouera contre l’Atalanta », a-t-il déclaré.

L’ancien manager d’Arsenal a également analysé le niveau actuel du PSG et souligné qu’il dispose d’un « potentiel extraordinaire » grâce à la présence de Neymar et Mbappé. « Je les vois un peu moins forts qu’il y a trois ou quatre ans. Dans l’ensemble, peut-être étaient-ils un peu plus complets à ce moment-là dans tous les postes. La concurrence au sein de l’équipe était également plus forte », a-t-il déclaré.

Malgré tout, Wenger croit que Le PSG est un favori pour le titre. « Je pense qu’il y a une baisse générale du niveau européen à partir d’un très, très, très haut niveau et que, néanmoins, ils sont toujours parmi les deux ou trois meilleurs d’Europe. Comme souligné, » pour moi, Manchester City et le PSG sont les deux favoris pour leur potentiel. Mais plus tard, lorsque vous jouez un match contre l’Atlético Madrid ou contre l’Atalanta, tout peut arriver », a-t-il ajouté.