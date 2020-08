Le nouveau Jeep Grand Wagoneer sera présenté dans quelques jours seulement. La firme américaine a enfin dévoilé la date à laquelle elle envisage de dévoiler officiellement ce qui sera le nouveau modèle phare de sa gamme, la nouvelle génération du Jeep Grand Wagoneer.

Suite à la sortie de plusieurs teasers subtils en avant-première du modèle, Le fabricant américain de SUV a enfin révélé la date officielle de dévoilement de la nouvelle génération du Jeep Grand Wagoneer. Ce sera le plus grand modèle de la marque et occupera la position la plus élevée du catalogue Jeep.

Selon la dernière annonce de la firme américaine, Le nouveau Jeep Grand Wagoneer sera dévoilé le 3 septembre, nous sommes donc à un peu plus d’une semaine de connaître le nouveau produit phare de ce label américain.

Emblème du modèle.

Le nouveau Jeep Grand Wagoneer a été conçu pour prier. Même si en principe nous nous attendions à ce qu’il soit présenté en 2018Pour diverses raisons non encore précisées, la marque a dû retarder son lancement jusqu’à présent. Depuis, nous avons même assisté à la présentation de deux grands modèles de la firme nord-américaine, le Jeep Commander et le Jeep Grand Commander, bien que ceux-ci soient exclusivement destinés au marché chinois.

Le nouveau Jeep Grand Wagoneer sera la référence incontestée sur tous les marchés où le sceau Jeep est présent. Ce modèle à 3 rangées de sièges sera intégré dans le segment pleine grandeur, sera positionné au-dessus de l’actuel Jeep Grand Cherokee, avec lequel il partagera la chaîne de montage, et affrontera des rivaux tels que la Cadillac Escalade, le Lincoln Navigator, le Range Rover ou la Mercedes GLS Class, entre autres.

Le nouveau Jeep Grand Wagoneer 2022 partagera une plate-forme avec le RAM 1500 et donc de nombreux organes mécaniques, bien que Le modèle Jeep ne devrait utiliser que des moteurs 6 et 8 cylindres, en plus d’avoir toutes les dernières avancées technologiques de la société américaine. Comme c’est le cas avec un nouveau système d’assistance à la conduite ou les derniers outils et applications télématiques de la société américaine. Selon les derniers rapports, le nouveau modèle Jeep entrera en production au cours du deuxième trimestre 2021.