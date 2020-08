Jimmy Butler Confident Heat obtiendra Giannis Antetokounmpo ou Victor Oladipo

Jimmy Butler semble confiant que le Miami Heat sortira et lui offrira un soutien supplémentaire.

Quand il est arrivé pour la première fois, il a été question de le jumeler avec Chris Paul. Cela ne s’est pas concrétisé. Paul a été échangé au Thunder d’Oklahoma City à la place.

Malgré cela, Butler reste optimiste quant aux chances que Pat Riley lui donne une autre étoile. Il a dit cela vendredi lors d’une session avec les médias.

«Je pense que cela arrivera», dit-il.

«Seul le temps le dira. Je vous le dis, l’organisation est vraiment douée pour obtenir ce qu’elle veut pour gagner un championnat. Ça va arriver. Nous avons tous les éléments clés. Nous avons des tireurs. Nous avons la jeunesse. Nous avons les vétérinaires. Et je pense qu’un peu de soleil de Miami n’a jamais fait de mal à personne.

Il y a quelques mois, Shams Charania de . a rapporté que Miami était très intrigué par la perspective de signer à la fois Giannis Antetokounmpo et Victor Oladipo.

« (The Heat) a fait savoir: » Nous allons cibler les agents libres au cours de cet été 2021. « Pas seulement Giannis, Victor Oladipo également », avait-il déclaré à l’époque.

Normalement, de nobles rêves de signer sans doute le meilleur joueur de la NBA et un très élite en une seule intersaison seraient radiés comme du charabia. Cependant, les antécédents de Riley en matière d’acquisition de superstars lui confèrent un avantage du doute que la plupart ne comprennent pas.

Antetokounmpo est verrouillé en place avec les Milwaukee Bucks pour deux saisons supplémentaires. Il en va de même pour Victor Oladipo. Cela dit, les deux hommes seront des agents libres en 2021 et ont tous deux des liens avec le personnel de Heat. En particulier, Antetokounmpo et Oladipo seraient proches du grand homme d’évasion Bam Adebayo.

Butler a prospéré lors de sa première saison avec Miami. Bien qu’il n’ait pas de deuxième étoile, il a mené le Heat à une tête de série n ° 4 de la Conférence de l’Est et n’était qu’à quatre matchs des Celtics de Boston n ° 3.

Au cours de la saison régulière, Butler a récolté en moyenne 19,9 points sur 45,5% de tirs, 6,7 rebonds et 6 passes.

Beaucoup se demandaient à quoi ressemblerait le joueur de 30 ans à Miami après des passages difficiles et émotionnels avec les Timberwolves du Minnesota et les 76ers de Philadelphie, mais l’expérience a été un succès débridé.

Si Butler réussissait aussi bien sans véritable colistier, il serait fascinant de voir ce qu’il pourrait accomplir aux côtés de quelqu’un comme Antetokounmpo ou Oladipo.

De toute évidence, signer l’un ou l’autre de ces hommes ne sera pas facile, mais si quelqu’un a les moyens de le retirer, c’est Riley.

Pour l’instant, Heat se concentrera sur les séries éliminatoires

Il reste à voir ce qui se passera à l’avenir, mais pour l’instant, Miami a les mains pleines avec son match de premier tour dans les éliminatoires de la Conférence Est.

Le Heat, classé quatrième, affrontera les Indiana Pacers, cinquième, la semaine prochaine. Ce devrait être l’une des batailles éliminatoires de la Conférence de l’Est les plus compétitives et elle en dira beaucoup aux fans sur la position des deux organisations.

Actuellement, les fabricants de cotes ont installé Butler and Co. parmi les premiers favoris.

Je me suis assis avec @JimmyButler, qui dit que le Heat peut remporter le titre * cette * année, « et je me fiche de ce que quiconque en dit. » Nous avons également parlé de ses récentes poussières avec TJ Warren et Chris Paul… Jimmy: «Je n'ai pas besoin d'amis ici dans la bulle.»

– Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 14 août 2020