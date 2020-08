Dans son seul message de politique étrangère, il a déclaré qu’il serait un président qui soutiendrait les alliés et a averti que «les jours de flirt avec les dictateurs sont révolus».

Au-delà de la critique de Trump, Biden a promis la reprise de l’emploi, la reconstruction des infrastructures, l’expansion du système de santé, l’accès à l’enseignement supérieur, un système d’immigration « selon les valeurs » des Etats-Unis et faire face aux crises climatique.

« Le changement climatique n’est pas seulement une crise, mais une excellente opportunité pour les États-Unis de diriger le monde dans le domaine des énergies propres, générant des milliers de bons emplois », a déclaré le président américain en herbe.

Le nouveau candidat a lancé un appel presque désespéré aux Américains pour qu’ils ne donnent pas une seconde chance à Trump.

« Ce que nous savons de ce président, c’est que s’ils lui accordent quatre ans de plus, ce sera ce que ce sera depuis quatre ans », a-t-il déclaré.

Vers la fin de son discours, Biden a rappelé les protestations contre le racisme et les violences policières et espéré que l’assassinat de l’Afro-américain George Floyd marquerait un « tournant » dans le pays, qui a reflété plus que jamais les injustices raciales.

« L’histoire nous a confié une tâche urgente. Serons-nous la génération qui enlèvera enfin la tache de racisme de notre caractère national? Je crois que nous sommes à la hauteur de la tâche. Je crois que nous sommes prêts », at-il ajouté.

« C’est notre moment de faire rimer espoir et histoire, avec passion et détermination. L’amour est plus puissant que la haine », a souligné Biden.

« C’est une bataille que nous gagnerons et nous le ferons ensemble, je vous le promets », a-t-il conclu.

Avec des informations de l’. et de l’.

