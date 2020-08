NASCAR a un talent particulier pour compliquer les choses, et sa mise à jour sur la façon dont les pilotes se qualifieront pour les courses pour le reste de la saison n’était guère une exception.

Et bien que Joey Logano ait reconnu à quel point la détermination de la position de départ de chaque pilote est désormais complexe, il a également déclaré que c’était assez juste pour tout le monde.

Depuis que NASCAR est revenu sur la piste en mai après une interruption de 10 semaines en raison de la pandémie COVID-19, il n’a pas eu de séances d’entraînement ou de qualification dans le but de limiter le temps des équipes sur la piste, et il a annoncé en juillet que ce sera le cas pour le reste de la saison 2020. Donc, auparavant, à cause de cela, les alignements de départ ont été déterminés par un tirage au sort groupé.

Désormais, à partir de la course sur route de Daytona International Speedway le 16 août, les alignements de départ seront basés sur des mesures pondérées et moyennes:

50 pour cent basé sur la position d’arrivée dans la course précédente

35 pour cent basé sur les points au classement des propriétaires

15% sur la base du tour le plus rapide de la dernière course

C’est compliqué avec beaucoup plus de maths qu’avant, mais, comme l’a dit Logano, c’est juste.

Le champion 2018 et pilote du Team Penske s’est entretenu avec les journalistes jeudi via Zoom une heure avant que NASCAR n’annonce les changements de composition de départ. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de combiner ces facteurs spécifiques pour déterminer la position de départ de chaque équipe, il a dit qu’il était bon avec le concept, ajoutant:

« Ca a du sens. C’est peut-être un peu plus déroutant que ce que j’aurais choisi. S’ils finissent par suivre le processus dont on a parlé ici, juste pour les fans de course, j’ai l’impression que c’est déroutant. «Mais en dehors de cela, c’est juste, et je suppose que c’est tout ce qui compte. C’est juste, et je suis sûr que c’est probablement ce qui intéresse le plus les fans. Si nous tous les concurrents pouvons convenir que c’est un moyen équitable de définir la composition, je ne pense pas qu’un fan se souciera vraiment de la façon dont cela s’est passé tant que nous avons tous l’impression que vous avez gagné votre position de départ, comme nous le faisions auparavant, droite? «Vous aviez l’habitude de gagner votre position de départ en vous qualifiant. Eh bien, maintenant vous allez gagner votre position de départ de trois façons différentes, que ce soit le temps au tour ou la position finale, la position des points – ce genre de choses. Vous avez gagné chacune de ces places. Donc, même si c’est déroutant, c’est juste. »

Dans son annonce, NASCAR a également noté que lorsque les éliminatoires de 16 pilotes et 10 courses commenceront en septembre, les équipes en séries éliminatoires commenceront à l’avant du terrain.

Le vice-président senior de la compétition de NASCAR, Scott Miller, a déclaré que la contribution des équipes, des pilotes et des fans avait été prise en compte lors de ce changement visant à «améliorer la concurrence à l’approche des séries éliminatoires». Il ajouta:

«Nous n’avons reçu que des commentaires positifs de la part des pilotes sur la règle de sélection après la course All-Star, et nous avons estimé que c’était un ajout important à la procédure de redémarrage. Le tirage au sort nous a bien servi lors du retour à la course, mais il est important que les alignements de départ soient basés sur les performances à l’approche des Playoffs. L’ensemble de l’industrie est aligné sur la mise en œuvre d’un système basé sur la concurrence pour déterminer la composition de départ et l’ordre de sélection des stands. »

Mais la façon dont les alignements de départ seront déterminés n’était pas la seule grande annonce de NASCAR jeudi. À partir des courses de ce week-end au Michigan International Speedway, la «règle du choix» sera appliquée dans les trois séries nationales, sauf à Daytona et Talladega Superspeedway et sur les parcours sur route.

Il a également révélé sa version finale (espérons-le) du calendrier 2020, y compris les séries éliminatoires pour les trois séries nationales.