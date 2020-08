Bien qu’il ait parlé d’un double finaliste du Grand Chelem, Kevin Anderson a toujours été sous-estimé tant par le public que par les initiés. Le joueur sud-africain de 34 ans s’est remis de plusieurs blessures graves qui ont affecté sa carrière mais malgré cela, il est convaincu que ses possibilités sont restées intactes au sein du Tour.

En carrière, Anderson a remporté 5 titres (Johannesburg 2011, Delray Beach 2012, Winston-Salem 2015, New York et Vienne 2018 et Pune 2019. Il a fait les finales à l’US Open 2017 et à Wimbledon 2018, perdant respectivement contre Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Beaucoup se demandent la raison du manque de considération pour Anderson, certains parlent d’un jeu qui est tout sauf excitant tandis que d’autres se souviennent de son manque de charisme. Ce qu’il faut cependant apprécier, c’est son amour inné pour le monde du tennis, une situation qui le motive même dans une situation particulière comme celle-ci, en vue du Masters 1000 de Cincinnati et de l’US Open 2020.

Les mots et les objectifs de Kevin Anderson

A travers le site ATP, le joueur de tennis expert s’est montré très ambitieux et a également évoqué ce qu’il attend du monde du tennis à la reprise. Voici ses propos en seconde période: «Je suis très excité de jouer à nouveau, je me sens très frais mentalement.

Pendant le Lockdown, j’ai vraiment apprécié être avec ma famille, ces dernières semaines j’ai surtout pensé à l’entraînement et je suis resté en bonne forme physique. Pour moi, il est essentiel de rester en bonne forme physique, heureusement, les blessures ont diminué et je peux penser à travailler dur pour ma carrière. «

Concernant la possibilité de gagner des tournois, Anderson a déclaré: « Toutes les décisions concernant le calendrier et l’organisation de mon travail sont basées sur le temps que mon corps peut résister. Quand on arrive à mon âge, il faut être très discipliné pour continuer sur le circuit.

Je ne pense pas que je me sentirai seul alors parce que j’aurai mon entraîneur et mon physiothérapeute avec moi. J’ai de nombreux passe-temps qui vont me distraire à l’hôtel, je vais jouer de la guitare, lire des livres et regarder des séries sur Netflix.

Puisque nous serons seuls pendant longtemps, nous devrons être mentalement préparés. Jouer sans la foule sera différent et je pense que cela peut affecter négativement de nombreux joueurs de tennis et encourager plusieurs surprises de tennis. »