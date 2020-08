Avec des données Internet bon marché et des appareils mobiles abordables disponibles sur le marché, les gens passent beaucoup de temps à jouer à des jeux en ligne pour un divertissement productif.

Les statistiques montrent qu’en termes de nombre d’utilisateurs, l’Inde est l’un des cinq plus grands marchés de jeux mobiles au monde depuis 2019. Au cours de l’exercice 2019, l’industrie indienne des jeux en ligne était évaluée à 6 200 crores avec environ 300 millions de joueurs. C’est un nombre incroyable de personnes qui font confiance aux jeux en ligne pour leur offrir un divertissement sain.

Il est intéressant de noter qu’en Inde, le coût des données Internet mobiles par Go est actuellement d’environ Rs. 3 seulement. C’est l’une des raisons pour lesquelles les jeux d’adresse comme le rami ont connu un taux de croissance élevé au cours des dernières années.

Junglee Games: sa création et sa croissance

Junglee Games, le développeur de Junglee Rummy, est une entreprise de jeux d’adresse qui a connu un énorme succès sur le marché indien du jeu.

Junglee Games a été fondé à San Francisco en 2012 par Ankush Gera. Gera a également fondé une société de publicité multimédia appelée Monsoon en 2001 avant de se plonger dans le monde du jeu en ligne. Junglee Games a lancé Junglee Rummy comme premier titre majeur en 2012, à un moment où les jeux mobiles en ligne commençaient à peine à émerger et où les jeux d’adresse étaient peu ou pas présents sur le marché. Junglee Rummy est devenu un énorme succès dès ses débuts.

Junglee Games est arrivé à un moment où les choses n’étaient toujours pas claires dans l’espace de jeu en ligne indien. Il y a toujours une interdiction de jouer dans le pays, mais jouer à des jeux d’adresse tels que le rami pour de l’argent et gratuitement est légal et autorisé comme la Cour suprême de l’Inde l’a déclaré dans sa décision que jouer à des jeux d’adresse comme le rami est une activité commerciale et c’est parfaitement légal. Le gouvernement prélève également de l’impôt sur le revenu sur les gros gains en espèces dans les jeux d’adresse comme le rami en ligne.

le Prenvoyer Sétat de UNEfoires

Jusqu’à présent, Junglee Games a sorti quatre jeux: Junglee Rummy, Teen Patti, Eatme.io et Howzat. Cependant, 90% des revenus globaux de la société proviennent de son jeu d’adresse Junglee Rummy, qui compte plus de 10 millions d’utilisateurs enregistrés. Les revenus sont générés par le grand nombre de jeux d’argent et de tournois organisés sur le site / l’application chaque jour, les utilisateurs jouant à des frais de service incroyablement bas (uniquement facturés sur les gains) et remportant d’énormes prix en espèces.

Gera dit que le meilleur modèle de jeu dépend des circonstances du jeu. Cela dépend s’il s’agit d’un jeu d’adresse, de jeu social, de freemium ou de jeu de microtransaction, et s’il affiche des publicités.

Comment Junglee RamiEnhances Votregaming Expérience

Pour offrir aux joueurs l’expérience de jeu la plus agréable, Junglee Rummy propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes telles que le RNG certifié pour un jeu absolument équitable, plusieurs variantes de rami, des commandes de jeu fluides, des tables de jeu 3D, des avatars de joueurs royaux, des graphismes attrayants, un gameplay fluide et le plus rapide. service de retrait dans l’industrie.

C’est pourquoi des millions de joueurs jouent régulièrement sur la plateforme et le taux de rétention est très élevé car les joueurs ont une excellente expérience sur la plateforme. Un grand nombre de nouveaux joueurs rejoignent Junglee Rummy chaque jour.

Junglee Rummy offre aux amateurs de rami la possibilité de gagner de gros prix en argent réel tout en ayant un divertissement sain. Les joueurs déposent de petites sommes d’argent pour jouer à des jeux d’argent et rapportent beaucoup d’argent à la maison en tant que gains. Vous pouvez facilement retirer vos gains sur votre compte bancaire à tout moment. Ce qui est intéressant dans ce jeu d’adresse, c’est que vos chances de gagner ne dépendent pas de votre chance ou de votre chance, mais principalement de votre compétence. Cela place non seulement les utilisateurs dans un environnement de jeu sain, mais les habilite également et les encourage à améliorer leur jeu.

Conclusion

Junglee Rummy améliore constamment son jeu et continue de proposer des fonctionnalités innovantes pour faire passer l’expérience des joueurs au niveau supérieur. Cela garantit que les informations personnelles et l’argent des joueurs restent en sécurité à 100% sur la plateforme. Toutes les transactions en ligne sur la plate-forme sont absolument sûres et sécurisées et vos informations utilisateur sont gardées totalement confidentielles. Vous seul avez le contrôle de votre compte.

Alors qu’est-ce que tu attends? Téléchargez l’application Junglee Rummy dès maintenant et commencez à jouer à des jeux de rami passionnants et à gagner des prix en argent. Bon jeu!