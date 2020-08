Crédit d’image: UFC.com

Un combat clé des poids lourds mettant en vedette l’ancien détenteur du titre Junior dos Santos affrontant le prétendant éternel Jairzinho Rozenstruik se déroule sur la carte principale de l’UFC 252 ce soir.

Dos Santos (21-7 MMA) participera à l’épreuve de télévision à la carte de ce soir qui cherche à rebondir, ceci après avoir subi des pertes de TKO contre Francis Ngannou et Curtis Blaydes lors de ses dernières apparitions dans l’Octogone. Avant les revers, « JDS » avait mis en place une séquence de trois victoires consécutives, qui comprenait des victoires sur Blagoy Ivanov, Tai Tuivasa et Derrick Lewis.

Quant à Jairzinho Rozenstruik (10-1 MMA), «Bigi Boy» vient de subir la première défaite de sa carrière professionnelle contre Francis Ngannou à l’UFC 249. Avant le revers, Rozenstruik courait une séquence de dix victoires consécutives qui comprenait cinq victoires dans une rangée en guise de KO.

Le premier tour commence et Junior dos Santos commence les choses avec un coup de pied bas. Rozenstruik renvoie le feu avec l’un des siens. Un jab bondissant maintenant de «JDS». Jairzinho avec une paire de low kicks. Junior dos Santos lance un coup de pied avant au milieu. Un coup de pied bas de Dos Santos est vérifié. «JDS» décroche une longue main droite et mange un contre juste de Rozenstruik. Coup de pied bas de Rozenstruik. Un droit sauvage de l’ancien champion, puis un gauche derrière. Aucun des deux coups ne semblait avoir atterri, mais il se balance fort. Un coup de pied bas de «JDS» est vérifié. Le bombardier brésilien commence à travailler quelques coups sur le corps de Jairzinho Rozenstruik. Junior avec une grosse main droite qui manque de peu. Compteurs Rozenstruik avec un crochet gauche. Il recule puis lance «JDS» dans l’aine. Cette faute provoquera un arrêt de l’action. Junior dos Santos récupère et nous redémarrons. «JDS» arrive avec un coup de pied de roue qui ne parvient pas à clôturer le premier tour.

Qui d’autre est nerveux à chaque coup de poing? 😅 # UFC252 pic.twitter.com/qKHRI25rf2 – UFC (@ufc) 16 août 2020

Le deuxième tour de cet affrontement des poids lourds de l’UFC 252 commence et Rozenstruik décroche un coup d’envoi bas de son jab. Junior avec un coup de pied bas en retour. «JDS» avec un coup sur le corps et un coup de pied bas. Dos Santos avec une main droite sur le corps. Une main droite dure sur les terres supérieures pour le Brésilien. Rozenstruik avec le contre-coup de pied bas. «JDS» travaille son jab. Rozenstruik avec un jab puis un low kick. Junior dos Santos décroche une main droite dure. Rozenstruik tente de le submerger avec une rafale mais « JDS » reste calme et tourne en rond. « Bigi Boy » avec une main droite massive et Junior est à terre. Celui-ci est fini. Hou la la!

pic.twitter.com/aG0MmDRSSh – ShayMyName (@ImShannonTho) 16 août 2020

Résultat officiel de l’UFC 252: Jairzinho Rozenstruik bat. Junior dos Santos via KO au 2e tour

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 15 août 2020