Ancien n ° mondial 4 Kei Nishikori a annoncé qu’il avait été testé positif au Covid-19 dimanche. Les Japonais qui ont été testés en Floride devaient partir pour New York le lundi 17 août pour jouer à l’Open de l’Ouest et du Sud (W&S) et à l’US Open par la suite.

Ses projets de jouer à l’Open de l’Ouest et du Sud ont depuis été abandonnés. Nishikori a également annoncé qu’il fournirait une autre mise à jour sur sa santé le vendredi 21 août.

Kei Nishikori sur un test positif, absent de l’Open de l’Ouest et du Sud

Le message de Nishikori, partagé via son site Web officiel keisapp, a déclaré: «Salut à tous, j’ai une mauvaise nouvelle aujourd’hui.

Ce matin, alors que j’étais encore en Floride, j’ai été testé pour Covid19 et testé positif. Je vais devoir me retirer du tournoi de Cincinnati en ce moment. Mon équipe et moi allons être testés à nouveau vendredi, date à laquelle j’aurai une autre mise à jour ».

Partageant des détails sur sa condition physique, Nishikori a ajouté: «Je me sens bien et ai très peu de symptômes, mais je serai évidemment dans un isolement complet pour la sécurité de tous». Enfin, mentionnant ses projets de voyage désormais ratés, il a déclaré: «Nous prévoyons de nous envoler pour New York demain (lundi 17 août), mais nous allons évidemment rester en Floride.

La prochaine mise à jour aura lieu vendredi ». Le tournoi basé à Cincinnati qui a déplacé des bases à New York cette année aurait été le premier tournoi de 30 ans en près d’un an. Ayant été contraint de rester bas en raison d’une blessure au coude, le dernier événement joué par Nishikori a été l’US Open 2019.

En 2020, avant que la pandémie n’oblige le tennis à passer en hibernation pendant environ six mois, Nishikori s’était retiré de l’ATP Cup, de l’Open d’Australie, de l’Open de New York et du Delray Beach Open au cours des deux premiers mois de la saison.

Ancien finaliste de l’US Open en 2014 (perdu contre Marin Cilic), les meilleurs résultats de Kei Nishikori à l’Open de l’Ouest et du Sud ont été en se qualifiant à deux reprises au troisième tour, en 2012 et 2015. En 2019, sixième tête de série de l’événement. , Nishikori a perdu contre son compatriote, le gaucher Yoshihito Nishioka au deuxième tour en sets consécutifs.