Le finaliste de l’US Open 2014, Kei Nishikori, n’a toujours pas récupéré du coronavirus, mais il se sent bien car il « montre des symptômes minimes ». Dimanche, la star du tennis japonais a annoncé qu’il avait été testé positif au coronavirus et qu’il raterait le Cincinnati Masters.

L’US Open débute le 31 août et Nishikori espère que son prochain test reviendra comme négatif. «Juste une petite mise à jour, je viens de passer un autre test COVID et je suis toujours positif. J’ai des symptômes très minimes et je reste en isolement complet.

Le prochain test aura lieu au début de la semaine prochaine, date à laquelle nous vous tiendrons au courant avec plus d’informations. Merci pour tous les messages et passez un bon week-end », a partagé Nishikori via son site officiel keisapp.

Nishikori prévoyait de se rendre à New York le 17 août

« Salut tout le monde, j’ai des nouvelles malheureuses aujourd’hui », a annoncé Nishikori dimanche dernier.

« Ce matin, alors que j’étais encore en Floride, j’ai été testé pour Covid19 et testé positif. Je vais devoir me retirer du tournoi de Cincinnati à ce moment-là. Mon équipe et moi allons être testés à nouveau vendredi, date à laquelle j’aurai une autre mise à jour. «

« Je me sens bien et j’ai très peu de symptômes, mais je serai évidemment dans un isolement complet pour la sécurité de tous. » « Nous prévoyions de nous envoler pour New York demain (lundi 17 août) mais nous allons évidemment rester en Floride.

La prochaine mise à jour aura lieu vendredi. « Récemment, le n ° 31 mondial Nishikori a affirmé qu’il était toujours déterminé à travailler dur. » Certainement. Des jeunes forts arrivent, dit-on, cela me motive aussi à faire de gros efforts », a déclaré Nishikori sur TBS S1, lorsqu’on lui a demandé s’il était toujours désireux de devenir plus fort.

Nishikori n’a pas joué depuis l’US Open de l’année dernière car il a subi une opération au coude de fin de saison en octobre. «L’année dernière, j’ai supporté la douleur et j’ai continué à jouer, mais la douleur empirait à mesure que je jouais plus de matches.

Je ne pouvais pas me concentrer sur le jeu, la douleur occupait plus mes pensées que ce qui s’était passé sur le point précédent « , a révélé Nishikori. Le Japonais a admis qu’il se sentait anxieux après son retour sur le terrain d’entraînement. » Quand j’ai pris une raquette pour la première fois après mon opération, j’ai eu très peur.

Je suis oublieux, alors je me suis dit: «Comment ai-je tenu une raquette? « J’ai vraiment hâte de jouer des matchs. Je veux profiter de rester sur le court plutôt que de m’attendre à être parfait et à jouer avec joie. »