L’ancien numéro quatre mondial Kei Nishikori devrait manquer l’US Open après un deuxième test positif pour le coronavirus.

Le Japonais a annoncé qu’il avait Covid-19 plus tôt cette semaine, le forçant à se retirer de l’Open de l’Ouest et du Sud à New York, mais un deuxième test montre qu’il a toujours le virus.

Avec le grand chelem commençant le 31 août et deux tests négatifs nécessaires pour entrer dans la bulle, Nishikori manque de temps pour y arriver.

Il restera désormais en Floride en quarantaine.

Les nouveaux masques Uniqlo AIRism sont arrivés! Les masques ne sont pas que pour vous. Mais aussi pour les autres. Etre gentil. Merci Uniqlo. #uniqlo #AIRism @UQAmbassadors pic.twitter.com/Wkomli9wlG – Kei Nishikori (@keinishikori) 25 juillet 2020

«Juste une petite mise à jour, je viens de passer un autre test Covid et je suis toujours positif», a-t-il écrit sur son application officielle. «J’ai des symptômes très minimes et je reste totalement isolé.

«Le prochain test aura lieu au début de la semaine prochaine, date à laquelle nous vous tiendrons au courant avec plus d’informations. Merci pour tous les messages et passez un bon week-end. »

Une foule de joueurs seront absents du tournoi car ils ont décidé de ne pas voyager en raison des risques de coronavirus.

Le champion en titre masculin Rafael Nadal, la championne en titre Bianca Andreescu, les numéros un et deux mondiaux féminins Ashleigh Barty et Simona Halep et l’Australien Nick Kyrgios sont parmi les noms les plus en vue à abandonner.

L’Open de l’Ouest et du Sud, qui commence samedi, se joue sur le même site de Flushing Meadows, qui a été transformé en une bulle bio-sécurisée.