Kerry Washington a plus de 20 ans de longs métrages et de projets télévisés dans sa rétrospective, et plusieurs à l’horizon. Mais le A-lister trouve encore du temps pour pratiquer et enseigner le yoga.

Kerry Washington | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Kerry Washington a obtenu sa certification de yoga en Inde

Dans une interview avec Good Morning America, Washington a donné quelques détails sur la façon dont elle est devenue instructrice de yoga et pourquoi elle anime toujours des cours.

«Avant de pouvoir gagner ma vie en tant qu’acteur», a commencé Washington, «l’une de mes nombreuses activités était le yoga. Et j’ai été certifié pour enseigner en Inde. J’ai vécu en Inde après l’université. Pour mémoire, la majeure en théâtre est diplômée de l’Université George Washington à Washington, D.C., selon IMDb.

Kerry Washington enseigne le yoga à ses abonnés sur les réseaux sociaux

CONNEXES: Instagram ne peut pas en avoir assez du père de Kerry Washington dans une publication vidéo inestimable

En tant qu’acteur hollywoodien établi, il semble que Washington n’a plus besoin d’une agitation secondaire. Pourtant, elle enseigne le yoga à ses abonnés sur Instagram Live. Et elle a une raison très pertinente pour le faire.

Washington a déclaré à Good Morning America: «Donc, je pense que j’ai commencé à vraiment enseigner le yoga en ligne d’une certaine manière parce que j’avais besoin de faire plus de yoga pour calmer mes nerfs et me concentrer. Et j’ai pensé que si mes millions d’abonnés savaient que je le faisais, ils pourraient me tenir responsable, et je me présenterais pour eux et me montrerais pour moi.

Tony Goldwyn, ancien de «Scandal», est venu pratiquer le yoga

CONNEXES: Voici pourquoi Kerry Washington a bercé le pyjama sur «GMA» et où vous pouvez obtenir une paire comme la sienne

Washington a parlé à Good Morning America d’un ami célèbre qui est devenu l’invité de sa formation de yoga. Elle a expliqué: «Donc, nous avons fait du yoga, et parfois j’ai des invités spéciaux. Et Tony [Goldwyn], bien sûr, est l’invité spécial ultime, donc c’était amusant de s’entraîner avec lui.

Goldwyn et Washington ont chauffé les ondes de Scandal pendant sept saisons. Leur histoire d’amour répétée était suffisante pour donner aux fans un coup de fouet. Mais le spectacle était extrêmement addictif jusqu’à la toute fin. Certains fanatiques répètent encore l’émission sur Netflix et, selon Washington, les anciens membres de la distribution sont toujours assez attachés – du moins les uns aux autres.

«C’est toujours très amusant de se réunir avec notre famille Scandal. Nous sommes toujours – vous savez, des années après l’emballage – nous sommes toujours totalement obsédés l’un par l’autre. C’est donc toujours amusant de passer un peu de temps. »

Washington accueille d’autres invités dans sa classe en ligne

CONNEXES: Kerry Washington a révélé quelle nomination aux Emmy Awards 2020 signifiait le plus pour elle

Outre Goldwyn, Washington a présenté d’autres invités célèbres lors de ses cours en ligne. Au cours d’une séance, Laverne Cox et Gabrielle Union se sont jointes. Ensuite, Washington a partagé un instantané d’Instagram avec un message de gratitude.

Sa légende disait, en partie, «Wow. Juste wow. Merci à tous d’avoir rejoint le yoga aujourd’hui. J’ai ressenti l’amour de vous tous et j’espère que vous l’avez ressenti aussi. Laverne Cox, vous êtes une déesse. Merci d’être VOUS et merci d’être la lumière puissante et immensément féroce dont nous avons tous besoin, aujourd’hui (et toujours). Gabrielle Union vous aime profondément. Merci d’être venu pour montrer votre vulnérabilité et votre force. Je t’aime maman.

Suivez Erika Delgado sur Twitter.