La première fois que j’ai regardé Kim Clijsters jouer, c’était lorsqu’elle affrontait Steffi Graf au quatrième tour de Wimbledon alors qu’elle n’avait que 16 ans. Bien qu’elle ait perdu ce match, elle a impressionné par ses coups de fond féroces et son mouvement exemplaire. Plus de 20 ans plus tard, elle a accumulé quatre grands chelems en simple et deux doubles, a pris sa retraite à deux reprises et a eu trois enfants. À 36 ans, Clijsters est de retour sur la piste du retour. Quel sera son succès? Seul le temps nous le dira. Mais sa récente forme dans l’événement World TeamTennis où elle a facilement battu Sloane Stephens, Danielle Collins et la récente championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin montre qu’elle a tous les ingrédients pour atteindre le sommet.

Comme mentionné précédemment, le jeu de Clijsters est centré sur ses coups de fond puissants et sa couverture incroyable sur le terrain, où elle est l’une des rares femmes à pouvoir glisser sur un terrain dur. Elle est particulièrement dangereuse en course, où elle est capable de générer de l’élan et de vraiment se déchaîner sur ses coups au sol. Clijsters a un service solide, est brillante au retour et contrairement à beaucoup de femmes en tournée, est à l’aise sur le filet, ce qui est soutenu par le fait qu’elle a été classée n ° 1 et a remporté le Grand Chelem (Open de France et Wimbledon ) en double dans le passé.

Le succès de Clijsters au niveau du Grand Chelem dépendra en grande partie de son conditionnement et de sa capacité à se remettre de longs matchs successifs. Je pense qu’il est juste de dire que si le manque d’attentes et la pression lors de son deuxième retour l’ont encouragée à devenir encore plus agressive, elle n’a pas encore atteint son apogée. Cela dit, son mouvement dans l’événement World TeamTennis a été formidable et une clé dans ses victoires sur ses adversaires très favorisés. Même si je ne m’attends pas à ce qu’elle remporte l’US Open (si cela devait aller de l’avant), compte tenu de ses récents résultats, je m’attends à ce qu’elle soit en compétition pour le Grand Chelem en 2021. Quoi qu’il en soit, ce sera incroyable de regarder ça. femme Amazon absolue et jeu préféré des fans. J’ai hâte de voir Kim Clijsters participer à la tournée professionnelle. Ce sera une sacrée course.

