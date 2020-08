« Pour ceux qui le demandent, il a eu un accident vendredi dernier et s’est brisé l’épaule, s’est cassé son petit doigt et ses 4 côtes. »

Kristen Bell dit que son mari, Dax Shepard, est à la maison «sain et sauf» alors qu’il se remet d’un accident de moto qui l’a laissé avec plusieurs os cassés.

L’actrice s’est rendue sur Instagram vendredi pour faire le point sur l’état de son mari, révélant que Shepard « s’est brisé l’épaule, s’est cassé l’auriculaire et 4 côtes ».

Dax Shepard révèle qu’il a besoin d’une intervention chirurgicale après s’être cassé plusieurs os dans un accident de moto

Bell, 40 ans, a posté un selfie d’elle-même et de Shepard, qui semblait givrer son épaule, alors que les deux sont assis sur un canapé. La star de « Good Place » a également partagé une radiographie de la blessure à l’épaule de Shepard.

« Papa est sain et sauf et se remet à la maison dans son @lazboy (dont il m’a convaincu qu’il appartient au centre de la pièce). Merci pour tous les voeux de la semaine et aux merveilleux médecins et infirmières qui ont aidé notre famille! »

« EDIT: pour ceux qui le demandent, il a eu un accident vendredi dernier et s’est brisé l’épaule, s’est cassé son petit doigt et ses 4 côtes », a-t-elle ajouté.

Le message de Bell est venu quelques jours seulement après que Shepard a révélé pour la première fois qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale après l’accident de moto. Au cours d’un épisode de son podcast «Armchair Expert» plus tôt cette semaine, Shepard, 45 ans, a rappelé en détail comment il s’était blessé alors qu’il roulait sur une piste de course, décrivant l’accident comme «un peu démoralisant».

« Je croisais six gars sur Sonoma Raceway sur une moto et j’ai freiné très, très fort – assez fort pour que la roue arrière ait décollé du sol sur 100 verges », a commencé Shepard. «Et puis quelqu’un est rentré et il a eu le droit de le faire. J’étais totalement responsable. Je pensais pouvoir me glisser entre les deux, mais quelqu’un est entré et j’étais déjà en plein freinage et je ne pouvais aller nulle part.

« J’ai coupé leur pare-chocs et je suis passé par-dessus le guidon et j’ai atterri assez fort », a-t-il poursuivi. « La première fois que je suis allé sur la piste, c’était un peu démoralisant. C’était une déception. »

Bien que la star de « The Ranch » ait déclaré avoir été « complètement crié » par l’équipe de piste – et avait subi de multiples blessures – il s’est glacé à l’épaule et à la main pendant « environ une heure et demie », puis est remonté sur la moto pendant « deux sessions » sur la piste.

« C’était trop douloureux à la fin », a admis Shepard, ajoutant que lui et ses amis étaient ensuite rentrés chez eux à Los Angeles.

Cependant, le lendemain, l’acteur de « CHIPS » a réalisé qu’il « devrait vraiment aller faire vérifier cela. »

«Je suis à l’hôpital depuis sept heures aujourd’hui», a déclaré Shepard. « Le décompte final était de quatre côtes cassées, la clavicule est cassée à trois endroits, et j’ai besoin d’une intervention chirurgicale. Et puis je me suis cassé la main que j’avais cassée il y a quelques mois. »

Mercredi, Shepard a publié une photo torse nu qui présentait des ecchymoses sombres et des éraflures sur son épaule. Dans le post, l’hôte de « Top Gear America » ​​a remercié ses fans pour leur inquiétude.

« Merci Armcherries pour tous les bons voeux et soucis. Je suis d’un seul tenant et le moral est bon 🙂 Désolé d’avoir causé des soucis. ♥ ️🍒 ♥ ️🍒 ♥ ️ »

