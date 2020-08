Le gouvernement devrait mettre à jour ses conseils aux voyageurs dans les prochaines 24 heures

La Belgique est sur le point d’être retirée de la liste des voyages sûrs du gouvernement, ce qui signifie que toute personne revenant devra s’isoler pendant deux semaines.

De nouvelles directives devraient être publiées sous peu, bien que la règle de quarantaine n’entrera en vigueur que le week-end.

Le correspondant d’ITV, Carl Dinnen, a déclaré sur Twitter que la France et Malte devraient rester dans la catégorie sûre pour le moment, malgré une augmentation du nombre de cas.

La France a enregistré mercredi son plus grand nombre d’infections quotidiennes en plus de deux mois. La ville de Toulouse a introduit de nouvelles règles exigeant des masques faciaux dans ses rues les plus fréquentées, Paris et un certain nombre d’autres villes devraient suivre.

Pendant ce temps, Malte a vu ses taux d’infection à coronavirus tripler le mois dernier.

Il était l’un des cinq pays retirés de la liste «verte» de l’Irlande mardi après que son taux soit passé de 0,2 à 26,5 cas pour 100 000 habitants. Monaco, Chypre, Gibraltar et Saint-Marin étaient les quatre autres pays, qui figurent tous toujours sur la liste «verte» du Royaume-Uni.

Dinnen a déclaré que le Portugal devrait être ajouté à la liste des valeurs sûres dans les semaines à venir, bien que le ministère des Transports n’ait pas commenté le rapport.

Le gouvernement a averti qu’il réagirait «rapidement» à tout pic de cas et il est probable que davantage de pays suivront les traces de l’Espagne et du Luxembourg.

Une quarantaine de 14 jours a été imposée aux arrivées des deux pays en raison du nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus dans ce pays et de la nécessité de limiter toute résurgence sur le sol national.

L’Espagne et le Luxembourg sont actuellement les deux seuls pays qui ont été retirés de la liste sûre et ajoutés à la liste de quarantaine (Photo: .)

Cette décision a provoqué le chaos chez les vacanciers espagnols, qui ont reçu un préavis de moins de 24 heures.

Une quarantaine sur la Belgique posera des problèmes aux milliers de Britanniques qui voyagent entre Londres et Bruxelles sur l’Eurostar, ainsi qu’à ceux sur les vols entre les deux pays.

Le nombre de nouveaux cas dans le pays a doublé en une semaine après avoir réussi à maîtriser le virus.

Quelque 9 852 personnes sont décédées de la maladie, ce qui donne à la Belgique le taux de mortalité par habitant le plus élevé au monde.

D’autres pays européens voient également une augmentation des cas, faisant craindre une deuxième vague.

Les cas actifs en Grèce ont augmenté depuis le 1er mai, avec 121 nouveaux cas confirmés cette semaine.

Chypre augmente les tests d’arrivée à l’aéroport et applique les masques faciaux après avoir également constaté une augmentation des cas, qui ont continué d’augmenter depuis le 2 juillet.

Le Royaume-Uni devrait prendre une décision dans les prochaines 24 heures, lors de son examen hebdomadaire de ses conseils aux voyageurs, tandis que d’autres pays ont déjà réimposé les restrictions de voyage.

La Norvège a rétabli une quarantaine de 10 jours pour les arrivées de Belgique, de France, de Monaco, de Suisse, de République tchèque et de certaines régions suédoises.

La Belgique, les Pays-Bas et Andorre ont été retirés de la liste verte des voyageurs finlandais, mettant un terme aux touristes arrivant de ces pays.

Pendant ce temps, la Lituanie a interdit les voyageurs de Malte et a retiré la France de sa liste de sécurité.

La Suisse a également élargi sa liste de pays à partir desquels les personnes arrivant doivent entrer en quarantaine de 10 jours. Les restrictions s’appliquent désormais à toutes les nations en dehors de la zone Schengen sans passeport de l’Europe, à l’exception de l’Australie, de l’Irlande, du Japon, du Canada, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande.

