Roland Sands, le célèbre développeur de motos américain, a transformé la R18 de BMW en une moto dragster, prête à dévorer le quart de mile.

«Avec un moteur si visible au milieu, caractéristique des motos BMW, j’ai tout de suite pensé aux muscle cars. Ma famille a toujours aimé aller vite, et mon père était un pilote de course, alors j’ai pensé que Il était logique de dépouiller la moto à l’essentiel et de savoir comment elle va aussi vite que possible sur une piste droite », a déclaré Sands dans un communiqué.

Il a ajouté que transformer ses croquis en réalité était plus simple qu’il n’y paraît, car BMW a donné à la R 18 un design hautement personnalisable.

Nommé à juste titre le R 18 Dragster, ce vélo conserve la géométrie d’origine du cadre à l’avant, bien que l’arrière ait nécessité quelques modifications. Sands et son équipe ont également ajusté les patins anti-éclaboussures en fonction des modifications du cadre.

En outre, ils ont retiré la suspension arrière, installé une lunette de phare en aluminium, installé une fourche BMW R Nine T et ajouté un siège construit à partir de zéro. Le préparateur a souligné que la gestion de l’électronique de la moto était la partie la plus difficile du projet.

La transmission Boxer n’avait que le système d’échappement remplacé par un personnalisé et un kit d’oxyde nitreux a été ajouté. Les performances n’ont pas encore été publiées, mais elles sont suffisamment rapides pour justifier l’installation du système de freinage avant sur la superbike BMW S 1000 RR.