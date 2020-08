Le gouvernement britannique a annoncé son intention d’interdire la publicité de la malbouffe en ligne et à la télévision avant le tournant de 21 heures. Dans le même temps, le gouvernement a également suggéré d’envisager une interdiction générale de toute publicité en ligne sur les bonbons et la restauration rapide.

Dans ce qui a déjà été une année tumultueuse pour les annonceurs ainsi que pour les marques de produits alimentaires et de boissons, l’interdiction pourrait s’avérer désastreuse pour de nombreuses autres entreprises. Paul Bainsfair, directeur général de l’IPA, a répondu que les propositions de stratégie sur l’obésité «puniront les entreprises mêmes qui ont aidé le pays à traverser la crise de Covid-19, y compris les fabricants de produits alimentaires, les détaillants, les diffuseurs commerciaux et les éditeurs en ligne.»

L’industrie de la publicité critique les messages contradictoires du gouvernement

Le contrecoup contre l’interdiction ne provient pas simplement des restrictions sur les marques et leur commercialisation, mais de ce que cela signifie pour le secteur de la publicité dans le climat actuel.

En raison de Covid-19, Oxford Economics prévoit que les dépenses publicitaires chuteront de 4 milliards de dollars en 2020, tandis que le secteur dans son ensemble pourrait voir son chiffre d’affaires chuter de 19 milliards de livres sterling. En conséquence, 26% des emplois publicitaires devraient être perdus, ce qui équivaut à 49 000 postes.

Nous en avons déjà vu des preuves. Selon l’IPA, le premier trimestre 2020 a vu les budgets marketing du Royaume-Uni baisser à leur rythme le plus rapide depuis la crise financière mondiale en 2009. Les estimations de l’industrie télévisuelle prévoient qu’une interdiction des publicités de malbouffe les obligera à faire des réductions supplémentaires de plus de 200 millions de livres sterling dans les budgets des programmes lorsque le l’interdiction est appliquée. ITV perdrait environ 100 millions de livres sterling de revenus, tandis que Channel 4 perdrait 40 millions de livres sterling.

Outre l’impact direct sur les entreprises, le gouvernement a également été accusé d’avoir transmis au public des messages contradictoires avec sa promotion «Mangez sans aide», qui offre une réduction de 50% sur les aliments d’une valeur de 10 £ aux consommateurs individuels. Ironiquement, la liste des restaurants participants comprend un certain nombre de chaînes de restauration rapide telles que Burger King, TGI Fridays et Pizza Hut, qui font régulièrement de la publicité pour les aliments HFSS («High Fat, Salt and Sugar»).

En outre, les critiques n’ont pas tardé à souligner la propre recherche du gouvernement en 2019, qui a révélé qu’une interdiction avant le bassin versant des publicités sur la malbouffe ne réduirait que la consommation de calories d’un enfant de 1,7 calories par jour, ce qui équivaut à un demi-Smartie. Parallèlement, comme l’indique la lettre de l’IPA au gouvernement, l’exposition des enfants aux publicités de malbouffe a diminué de 70% au cours de la dernière décennie, tandis que les taux d’obésité ont augmenté.

La campagne «Better Health» at-elle le bon ton?

L’interdiction de la publicité HFSS n’est qu’une partie de la campagne «Better Heath» de Public Health England, qui verra également une restriction dans les offres de repas «Achetez-en un, obtenez-en un gratuit» pour les aliments riches en sel, en gras et en sucre. En outre, la campagne impliquera un certain nombre d’applications et d’outils pour aider les gens à faire des choix alimentaires plus sains et à gérer leur poids, comme une application de perte de poids de 12 semaines soutenue par le NHS et des réductions avec Weight Watchers et Slimming World.

En termes de publicité, le spot télévisé de la campagne aborde le sujet du poids et de son impact sur la santé, faisant spécifiquement référence au fait que perdre du poids pourrait aider les gens à combattre plus facilement Covid-19. Il a été suggéré que le message de la campagne a été dirigé par Boris Johnson, en raison de la conviction que le poids a joué un rôle dans sa propre bataille contre le coronavirus.

Le ton de la campagne est certainement différent de celui des précédentes initiatives axées sur le poids et la nutrition de Public Health England. «Change4Life» en 2019, par exemple, s’est concentré sur des «échanges intelligents» pour réduire la consommation de sucre et encourager l’exercice physique pour améliorer le bien-être mental. Ces campagnes se sont également généralement concentrées sur les enfants et les adolescents, et si l’interdiction de la publicité pour la malbouffe vise à empêcher les enfants d’être influencés négativement par la télévision, la publicité «Better Health» elle-même est uniquement destinée aux adultes en surpoids. L’objectif est également d’atteindre les personnes appartenant à des minorités ethniques qui ont été touchées de manière disproportionnée par Covid-19.

Un ton simple mais encourageant est clairement l’objectif, mais c’est un équilibre délicat dont même Public Health England est conscient. S’adressant à Campaign Live, directrice du marketing chez PHE, Sheila Mitchell, a déclaré: «Si nous nous trompions sur le ton de celui-ci, ce serait vraiment très dommageable. Nous devions nous assurer que ce n’était pas de la panique, ce n’était pas un nanny-state-ism. »

Avec de nombreuses personnes critiquant les propres actions du gouvernement avant et tout au long de la pandémie, la campagne se sent un peu mal orientée dans la façon dont elle fait référence à Covid-19, et même un peu accusatrice.

Dans l’ensemble, la campagne parvient à éviter un ton ouvertement pessimiste; son approche directe et exploitable semble même rafraîchissante, d’autant plus que la plupart du marketing ne s’est pas trop éloigné du message «ici pour vous» des derniers mois. Encore une fois, cependant, la campagne ne correspond pas à l’interdiction de publicité plus large. Il semble étrange de cibler ici la perte de poids des adultes, alors que l’interdiction des publicités sur la malbouffe est uniquement conçue pour protéger les enfants. Étant donné que la campagne a été exécutée en seulement six à huit semaines, ce manque d’alignement n’est peut-être pas trop surprenant.

Appels à créer des opportunités publicitaires, pas à les restreindre

L’ASA impose déjà des règles strictes en ce qui concerne l’exposition des enfants aux publicités HFSS. Parallèlement à l’interdiction des campagnes HFSS dans les médias pour enfants faite en 2017, l’ASA a entrepris un balayage de «conformité» en 2019 pour réprimer et surveiller les sites Web qui enfreignaient les règles. YouTube était l’un des coupables, mais le balayage a permis à la plate-forme sociale et aux marques impliquées de remédier à leurs fautes.

À la lumière de la gestion de la question par ASA, il a été suggéré que le gouvernement se trompe dans son interdiction de publicité et devrait plutôt concentrer ses efforts sur la promotion de la publicité qui renforce les idées de choix alimentaires sains et d’exercice.

«Veg Power» – une campagne diffusée sur ITV, Sky et Channel 4 en 2019 – est souvent citée comme un bon exemple de publicité positive. En effet, cela rend une alimentation saine attrayante pour les enfants, équilibrant théoriquement les messages nocifs des marques de malbouffe.

Le voici…. @ VegPowerUK et @ITV sont ravis de vous présenter…. # EatThemToDefeatThem pic.twitter.com/UHKnhq4ZZG – Veg Power (@VegPowerUK) 25 janvier 2019

Malgré une vague de critiques, l’interdiction pourrait forcer les marques à repenser non seulement leur stratégie publicitaire, mais aussi la valeur nutritionnelle de leurs aliments avant tout.

Essentiellement, cela pourrait conduire à des investissements supplémentaires dans la production et la promotion d’alternatives plus saines, les marques le faisant pour s’assurer qu’elles seront en mesure de rester à l’esprit des consommateurs. Ceci, du moins du point de vue de l’industrie publicitaire, pourrait être le seul moyen de lutter contre les pertes inévitables.