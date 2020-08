Afin de résoudre la crise des migrants dans la Manche, la France et le Royaume-Uni doivent travailler ensemble pour trouver une solution approuvée par tous, a exhorté l’évêque pour les migrations.

L’appel de Mgr Paul McAleenan est intervenu alors que plus de 1 000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni en 10 jours après avoir traversé la Manche à bord de petits bateaux.

«Le trafic actuel de réfugiés et de migrants dans la Manche nécessite une solution, sur laquelle tout le monde est d’accord», a déclaré Mgr McAleenan à The Catholic Universe.

L’évêque a rappelé qu’au début de la pandémie de Covid-19,

Le Pape François a déclaré: «Nous ne pouvons sortir de cette situation qu’ensemble comme une humanité entière», et si cette déclaration était en réponse au virus, elle pourrait également être facilement appliquée à la situation dans la Manche.

«Les gouvernements du Royaume-Uni et de la France doivent travailler ensemble pour aider ceux qui luttent, reconnaissant qu’ils ont affaire à des personnes qui ont déjà échappé à la persécution et au danger dans leur propre pays», a déclaré Mgr McAleenan. «Ils essaient toujours de s’échapper. Nous voyons des embarcations non navigables dans l’eau, mais il y a une autre réalité, une histoire derrière les gros titres. Chaque individu à bord de ces navires en mer a une histoire dont il essaie de fuir la douleur.

«Pourquoi tentent-ils d’atteindre le Royaume-Uni? Fournir la vraie réponse à cette question est essentiel, entre autres, cela contribuera à apaiser les craintes du public britannique », a-t-il ajouté.

Mgr McAleenan a rendu hommage aux organisations bénévoles du nord de la France et de la côte sud de l’Angleterre qui, a-t-il dit, «en paroles et en actes ont clairement indiqué qu’il est de notre devoir d’aider les personnes en danger et de venir en aide aux plus démunis. ».

«En mars, en se référant à la pandémie, le pape François a également déclaré que tous étaient dans le même bateau», a rappelé l’évêque. «Métaphoriquement, c’est là que se trouvent les partisans des réfugiés, c’est là que devraient être ceux qui sont formés par les enseignements du Christ, prêts à être du côté des affligés.»

Au milieu des appels lancés par certains politiciens à la Royal Navy pour aider les forces frontalières à lutter contre la crise des migrants de la Manche, Mgr McAleenan a souligné que si la marine y était déployée, «sa mission devrait être humanitaire».

