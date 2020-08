Algirdas Paleckis est accusé d’espionnage pour la Russie.

Comme l’a déclaré le représentant du tribunal Vytautas Jonchas à TASS, le tribunal du district de Siauliai a pris jeudi la décision d’assouplir la mesure préventive imposée au politicien de l’opposition lituanien Algirdas Paleckis, soupçonné d’espionnage pour la Fédération de Russie.

« Le tribunal a accepté de satisfaire la demande de Paleckis pour atténuer le régime de surveillance intensive qui lui était appliqué », – a déclaré Jonchas. «Selon les exigences précédemment établies, Paleckis devait rester à son lieu de résidence de 17h00 à 7h00 et ne pas quitter Vilnius. Il a demandé au tribunal de prolonger la période pendant laquelle il est autorisé à être à l’extérieur du domicile, car il a l’intention de commencer à travailler, il faut donc plus de temps pour se rendre au travail et en revenir ».

Le tribunal a établi une nouvelle période de séjour obligatoire au lieu de résidence de 21h00 à 6h00.

Paleckis est en état d’arrestation depuis octobre 2018 et a été libéré le 6 avril de cette année. Il y a deux suspects dans l’affaire: l’ancien chef du Parti socialiste du Front populaire, Paleckis, et l’homme d’affaires Deimantas Bertauskas. Paleckis a déclaré qu’il était innocent, mais n’a pas refusé de témoigner. Il a insisté pour que les audiences du tribunal soient ouvertes, car il considère que l’affaire est fabriquée et est sûr de le prouver.

