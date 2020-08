La liste de la FDA des désinfectants pour les mains contenant du méthanol, également connu sous le nom d’alcool de bois, comprend désormais plus de 130 marques.

Le méthanol, lorsqu’il est absorbé par la peau, peut causer divers problèmes de santé graves, y compris la cécité permanente et les vomissements. Lorsqu’il est ingéré, il peut parfois entraîner la mort.

La FDA avertit que les consommateurs ne devraient acheter une bouteille de désinfectant pour les mains que si elle contient au moins 60% d’alcool éthylique.

Il y a quelques jours, le Dr Anthony Fauci a décrit six choses que les gens peuvent faire pour aider à prévenir la propagation du coronavirus, une liste qui comprend le port de masque, l’évitement des foules et, bien sûr, une bonne hygiène des mains.

Et bien que vous puissiez généralement supposer qu’une bonne hygiène des mains est assez simple, la triste réalité est que les acheteurs de certains États doivent être à la recherche de marques de désinfectants pour les mains qui, en termes simples, peuvent causer une myriade de problèmes de santé. Comme nous l’avons souligné précédemment, certaines marques de désinfectants pour les mains contiennent du méthanol, également connu sous le nom d’alcool de bois, qui peut être incroyablement toxique lorsqu’il est absorbé par la peau. Certains des problèmes de santé associés au méthanol comprennent les convulsions, la cécité permanente et les vomissements. Malheureusement, il y a même eu une poignée de rapports impliquant des enfants décédés après avoir ingéré des désinfectants pour les mains à base de méthanol.

« Tous les Américains devraient pratiquer une bonne hygiène des mains, qui comprend l’utilisation d’un désinfectant pour les mains à base d’alcool si le savon et l’eau ne sont pas facilement disponibles », a déclaré le commissaire de la FDA Stephen M. Hahn il y a quelques semaines. «Malheureusement, certaines entreprises profitent de l’utilisation accrue du désinfectant pour les mains pendant la pandémie de coronavirus et mettent des vies en danger en vendant des produits contenant des ingrédients dangereux et inacceptables.»

En juillet, la FDA a identifié 55 marques de désinfectants pour les mains contenant du méthanol. Depuis lors, la liste s’est élargie pour inclure plus de 135 marques. La plupart, sinon la totalité, des marques incriminées sont fabriquées au Mexique. Cela devrait permettre aux consommateurs de repérer relativement facilement les marques offensantes sur les tablettes. En outre, la FDA avertit que les acheteurs ne devraient acheter une bouteille de désinfectant pour les mains que si elle contient au moins 60% d’alcool éthylique.

Une liste complète des marques de désinfectants pour les mains à éviter peut être consultée sur le site Web de la FDA. Certaines des entrées les plus récentes de la liste peuvent être consultées ci-dessous:

Désinfectant pour les mains Derma70

Désinfectant instantané pour les mains ResQue 1st

Gel désinfectant pour les mains à base d’alcool pur total

Solution non stérile de désinfectant pour les mains Inatek

Désinfectant pour les mains OZO, formule de luxe

Grupo Insoma S.A.P.I de CV (Mexique)

Ismar Soluciones Dinámicas S de RL de CV (Mexique)

Noticias Mexico Hoy Grupo Multimedia (Mexique)

DEPQ Internacional S de RL de CV

Désinfectant pour les mains OZO

Désinfectant pour les mains Medical Mary Clean

Désinfectant instantané pour les mains AMX

Désinfectant pour les mains Clean Humans

NEXT Désinfectant pour les mains

Désinfectant pour les mains TriCleanz Tritanium Labs

Désinfectant pour les mains Sayab Antisepctic

GelBact désinfectant pour les mains

Désinfectant pour les mains All-Clean

Désinfectant pour les mains Esk Biochem

Gel désinfectant pour les mains Lavar 70

Gel désinfectant pour les mains en gel antibactérien The Good

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

Saniderm Advanced Hand Sanitizer

