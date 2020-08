L’économie américaine pourrait bénéficier si la nation était « sous un confinement vraiment strict » pendant quatre à six semaines, a déclaré dimanche un haut responsable de la Réserve fédérale, ajoutant que le Congrès pourrait approuver des sommes d’argent énergiques dans le cadre de plans pour aide fiscale. L’économie américaine, qui a subi sa plus forte baisse depuis la Grande Dépression au deuxième trimestre, ne connaîtra une reprise robuste que si le virus est contrôlé, a déclaré Neel Kashkari, président de la Federal Reserve Bank de Minneapolis, dans le programme. » Face the Nation »de CBS.

«Si nous ne le faisons pas, et nous laissons simplement ce virus continuer à se propager à travers le pays avec des épidémies locales et des fermetures pour les deux prochaines années, ce qui est tout à fait possible, nous allons voir de nombreuses autres faillites d’entreprises», a-t-il déclaré. « Il y aura une reprise beaucoup plus lente pour nous tous », a-t-il déclaré. Kashkari a déclaré que le Congrès est bien placé pour approuver des fonds abondants pour faire face à la pandémie, car le déficit budgétaire du pays peut être financé sans dette extérieure. «Ceux d’entre nous qui ont la chance d’avoir leur emploi économisent beaucoup d’argent parce que nous n’allons pas au restaurant, ne regardons pas de films ou ne voyageons pas en vacances», a-t-il déclaré. « Cela implique en fait que nous avons beaucoup plus de ressources en tant que pays pour soutenir ceux qui ont été licenciés. » La Chambre des représentants, dirigée par les démocrates, a approuvé un programme d’aide d’urgence de 3 milliards de dollars en mai, tandis que les républicains du Sénat – dont beaucoup ont exprimé leur inquiétude au sujet de la dette accumulée – débattent de leur propre proposition avec 1 milliard de dollars d’aide depuis la semaine dernière. Les efforts du Congrès pour parvenir à un nouveau compromis sur l’aide gouvernementale semblent être bloqués. Dans une interview accordée dimanche à l’émission « This Week » d’ABC, le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a déclaré que le président Donald Trump dépenserait tout ce qu’il faudrait, mais que le déficit budgétaire était une préoccupation. Les États-Unis sont dans une nouvelle phase de la pandémie de coronavirus, car la maladie « est extraordinairement répandue » dans les zones rurales et les villes, ont déclaré dimanche des experts de la Maison Blanche. Les cas de coronavirus continuent d’augmenter dans certaines régions du pays et les autorités de santé publique tentent de collaborer avec les gouverneurs pour ajuster les réponses de chaque État à l’urgence sanitaire. «Nous sommes dans une nouvelle phase», a déclaré le Dr Deborah Birx. «Aujourd’hui, nous assistons à une situation différente de celle que nous avons connue en mars et avril. Elle est extraordinairement répandue» dans les zones rurales et urbaines. «À nous tous qui vivons dans les zones rurales, nous disons: vous n’êtes pas à l’abri ou protégé contre ce virus», a déclaré Birx au programme «État de l’Union» de .. Birx, coordinateur du groupe de travail de la Maison Blanche, a déclaré que les personnes vivant dans des complexes multigénérationnels dans une zone touchée par une épidémie de COVID-19 devraient porter des masques faciaux à l’intérieur de leurs maisons pour protéger les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladie. base.

