Lorsque la Ligue des champions est revenue après le verrouillage, le format unijambiste et l’incertitude générale de 2020 suggéraient que nous étions mûrs pour une série de bouleversements. Et alors que certains poids lourds – Manchester City, Juventus, Atletico Madrid – sont tombés face à une opposition moins illustre, nous nous sommes retrouvés avec deux super clubs en finale: le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

C’est néanmoins une étude en contrastes. Le PSG en est à sa première finale et y voit la prochaine étape de l’évolution d’un super club qui, à part sa ville natale, n’avait rien de super jusqu’à il y a dix ans. Alimenté par de lourds investissements qataris mais très avertis dans le département marketing, leur ascension en tant que marque a été suralimentée.

Si le PSG est le stock de haute technologie, alors le Bayern, pour qui c’est définitivement non. 11, sont la puce bleue fiable, établie depuis longtemps mais, également, capable d’innover et d’augmenter la productivité pour rester en tête de la courbe. Il est simpliste de réduire cela à des clichés sur l’efficacité et l’intensité allemandes d’un côté et le flair et l’inventivité gaulois de l’autre, mais, en ce qui concerne la façon dont les deux clubs souhaitent être vus, ce n’est probablement pas loin.

La route de Lisbonne

Après un début difficile dans la campagne nationale qui a vu le manager Niko Kovac remplacé par l’assistant Hansi Flick, le Bayern est allé de mieux en mieux. Non seulement ils ont remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne (comme la saison dernière), mais ils ont été sur une larme absolue, remportant leurs 20 derniers matchs toutes compétitions confondues (et 28 de leurs 29 derniers).

Ils ont également remporté tous les matchs qu’ils ont disputés en Ligue des champions – y compris un choc spectaculaire de 8-2 contre Barcelone de Lionel Messi en quart de finale – et se vantent d’une différence de buts de plus 34 en neuf matchs, ce qui est franchement absurde.

Le PSG a été également dominant en France, remportant la Ligue 1 ainsi que les deux compétitions de coupe nationales. Contrairement au Bayern, cependant, ils ont eu une peur légitime en quart de finale quand ils sont venus quelques secondes après avoir été éliminés par Atalanta, pour être sauvés par deux buts dans le temps additionnel.

La décision de la ligue française d’arrêter toutes les opérations après le verrouillage signifie que le PSG a été mis à pied de quatre mois et demi avant de revenir jouer fin juillet avec la finale de la Coupe de France et la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Ils n’ont montré aucun effet négatif en termes de résultats et leur résultat le plus impressionnant a été lors de leur dernier match, la victoire 3-0 en demi-finale de mardi contre le RB Leipzig.

Ah, prendre des décisions …

La course de nivellement sur route du Bayern en Ligue des champions est venue de l’emploi d’une haute presse, visant à perturber le jeu de préparation de l’opposition et à gagner la possession dans la moitié de terrain adverse. Le problème avec cette approche est que vous devez jouer une « ligne haute » – avec des défenseurs centraux comme Jerome Boateng et David Alaba tout en haut du terrain – et cela vous rend vulnérable aux contre-attaques.

Cela s’est produit en demi-finale contre Lyon, qui aurait pu marquer quelques occasions tôt, et représente un risque plus grand contre les hommes de tête du PSG; Neymar et Kylian Mbappe ne sont pas seulement rapides mais extrêmement doués. L’alternative est de s’asseoir plus profondément sur la défensive et d’être plus patient dans la montée en puissance. Le Bayern peut le faire aussi, même s’il risque de perdre un peu d’attaque.

Parce que chaque réaction a une contre-réaction, le manager du PSG Thomas Tuchel aura des choix à faire au milieu de terrain pour obtenir le bon mélange de passeurs (Leandro Paredes, Marco Verratti) et de perturbateurs (Ander Herrera, Idrissa Gueye). Les Français amènent-ils le match au Bayern ou réagissent-ils? Le PSG est plus à l’aise avec le premier, mais il serait peut-être préférable de faire le second.

Frank Leboeuf dit que les trois premiers du PSG doivent suivre et défendre pour avoir une chance contre le Bayern Munich.

Prouver que les sceptiques ont tort

Flick a été embauché à titre intérimaire et certains ont estimé que cela allait être une année de transition pour le Bayern, notamment parce qu’ils ont perdu leurs deux joueurs les plus chers (Corentin Tolisso et Lucas Hernandez) ainsi que leur défenseur central de départ (Niklas Sule). à des blessures à long terme.

Au lieu de cela, ils se sont regroupés rapidement et ont dominé, gardant de l’esprit les distractions potentielles telles que la situation contractuelle des joueurs clés Thiago Alcantara et Alphonso Davies. (Incidemment, alors que l’avenir de Thiago reste indécis, il reste un partant; Davies, quant à lui, a signé un nouvel accord en avril.)

Parsemé d’étoiles et de dépenses gratuites, mais dépourvu de la gravité historique du Bayern, le PSG était considéré par certains comme de nouveaux riches arrivistes, une collection d’ego et de battage médiatique, assemblé sans rime ni raison, qui a régulièrement déçu lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

Mais contrairement aux effondrements passés au match retour, non seulement ils ont atteint la finale de cette saison, mais ils l’ont fait en faisant preuve de résilience, de travail d’équipe et, oui, même d’humilité face à l’adversité: des qualités que les critiques ne croyaient pas avoir. .

Hommes clés

Thomas Muller est la devise du Bayern – « Mia San Mia » se traduit en gros par « nous sommes qui nous sommes » – fait chair. Il peut paraître maladroit ou disgracieux, mais généralement surpasse et surpasse tout le monde sur le terrain et fait généralement tout ce qu’il faut pour aider son équipe.

Le PSG a battu le record du monde de loin en concluant un contrat de 222 millions d’euros pour Neymar en 2017, et bien que l’attaquant brésilien ait été critiqué pour ne pas être à la hauteur du battage médiatique souvent irréaliste, il a son visage de jeu. Son imprévisibilité et son talent pour créer quelque chose à partir de rien font de lui le genre de menace pour laquelle vous ne pouvez pas planifier.

Getters d’objectifs

Robert Lewandowski a inscrit 55 buts incroyables en 46 matchs cette saison, avec ses 15 matchs en neuf matchs de Ligue des champions, ce qui lui laisse deux de moins que le record établi par Cristiano Ronaldo en 2013-14. Après avoir fêté ses 32 ans vendredi, Lewandowski a la ruse et l’expérience pour aller avec une technique remarquable et une finition deadeye, ce qui en fait l’avant-centre le plus complet du monde.

Étant donné que Neymar a 28 ans et que la mainmise Messi / Ronaldo au sommet du match se poursuit, le manteau d’héritier apparent en tant que meilleur joueur du monde s’est probablement déplacé à Mbappe. Encore tout juste 21 ans, il est absolument mortel dans des situations individuelles et joue avec une sang-froid bien au-delà de ses années.

L’ancien ailier des Whitecaps de Vancouver, Davies, a été une révélation depuis qu’il est passé à l’arrière gauche et s’est approprié le poste, avec une rapidité qui lui permet de prendre des paris aux deux extrémités du terrain, ce qui sera critique contre les hommes de front du PSG. Davies peut devenir le premier Canadien (et le seul quatrième joueur de la CONCACAF après Dwight Yorke, Rafa Marquez et Keylor Navas) à devenir champion d’Europe.

Le défenseur brésilien Thiago Silva aura 36 ans le mois prochain et disputera son dernier match pour le PSG après huit ans dans la capitale française. Il sort avec peut-être la mission la plus difficile du football mondial – enchaîner Lewandowski – et son leadership et son expérience seront mis à l’épreuve.

La grande image

PSG vs Bayern, c’est la France contre l’Allemagne, avec des représentants des pays qui ont remporté les deux dernières Coupes du monde. Mais les frontières nationales sont moins importantes de nos jours, comme le montre ce jeu: les deux entraîneurs sont allemands, tandis que le Bayern a leur part de joueurs français (Hernandez, Tolisso, Benjamin Pavard, Kingsley Coman) et le PSG se targue d’une représentation allemande (Thilo Kehrer, Julian Draxler) .

Plus significatif est le fait que le PSG, alimenté par de lourds investissements de la part de ses propriétaires qatariens, est sur le point de devenir champion d’Europe pour la première fois, ce qui consoliderait davantage sa place de poids lourd continental. Leur modèle contraste avec le Bayern, qui fait depuis longtemps partie de l’establishment et cherche son sixième succès en Coupe d’Europe.