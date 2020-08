Les règles de voyage sont susceptibles d’être modifiées (Photo: DANIEL LEAL-OLIVAS / . via .)

Le gouvernement a laissé entendre que la France pourrait être le prochain pays à sortir de la liste des pays «pont de voyage» de l’Angleterre.

Les personnes qui se rendent dans les pays figurant sur la liste sont exemptées des règles de quarantaine en place qui obligent ceux qui reviennent en Angleterre d’autres pays à s’isoler pendant 14 jours.

Jusqu’à présent, des pays comme l’Espagne, le Luxembourg et la Serbie ont été retirés de la liste alors que la pandémie se prolonge, et Andorre, les Bahamas et la Belgique seront également retirées de la liste à partir du matin du 8 août.

Alors que la France reste pour l’instant sur les listes de ponts de voyage pour l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord, lorsqu’on lui a demandé si elle pourrait être la prochaine nation à être retirée de la liste de l’Angleterre, le chancelier Rishi Sunak a averti les vacanciers qu ‘« il y a toujours un risque de perturbation. aux plans de voyage »pendant une pandémie.

Dans cet esprit, voici ce que vous devez savoir sur la situation de verrouillage en France.

La France est-elle à nouveau fermée?

Le gouvernement français a déclaré que, plutôt que d’imposer un autre verrouillage à l’échelle nationale, il opterait plutôt pour des verrouillages locaux si une deuxième vague du virus frappait.

À la suite de nouvelles épidémies en juillet, le port de masques à l’extérieur est désormais obligatoire dans certaines régions de France.

Par exemple, certaines stations balnéaires surpeuplées ont rendu le masque obligatoire à l’extérieur, tandis que Toulouse a fait en sorte que les gens doivent porter des masques dans les rues les plus fréquentées de la ville.

On s’attend à ce que Paris et d’autres grandes villes introduisent bientôt des règles similaires.

Au sujet des voyages, Rishi Sunak a déclaré à Sky News: «C’est une situation délicate. Ce que je peux dire aux gens, c’est que nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale et que cela signifie qu’il y a toujours un risque de perturbation des plans de voyage et que les gens doivent garder cela à l’esprit.

« C’est la bonne chose à faire pour nous de garder tout à l’étude en permanence en discutant avec nos scientifiques, nos conseillers médicaux, et si nous devons agir comme vous l’avez vu du jour au lendemain, nous n’hésiterons bien sûr pas à le faire, et nous le faisons pour protéger la santé des gens ».

