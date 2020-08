Les Français exigeraient 30 millions de livres sterling en échange de l’autorisation de la marine britannique à renvoyer les migrants illégaux en bateau qui ont quitté les côtes françaises.

Au total, 516 migrants clandestins ont traversé la Manche en seulement trois jours, dont 151 sont arrivés samedi, 130 le vendredi et un record quotidien de 235 jeudi. Le gouvernement britannique a officiellement demandé à l’armée de soutenir la force frontalière britannique, le ministère de l’Intérieur envisageant une «répression» à la australienne pour rejeter les bateaux de migrants en mer.

Des sources s’adressant au Telegraph dimanche ont déclaré que le secrétaire à la Défense Ben Wallace et le ministre de l’Intérieur Priti Patel envisageaient de déployer la marine pour faire reculer les bateaux et d’utiliser des drones pour dissuader les débarquements illégaux aux dépens de l’Angleterre.

Le plan, qui doit être soumis au gouvernement français, impliquera de renvoyer immédiatement les étrangers illégaux à Dunkerque, dans le nord de la France, plutôt que de tenter de les renvoyer après leur débarquement en Grande-Bretagne. Des rapports ont affirmé que seul un migrant illégal de la Manche sur 40 arrivés sur le sol anglais avait été renvoyé avec succès en France depuis janvier 2019.

Cependant, cela aura un prix, les Français étant prêts à exiger 30 millions de livres sterling pour payer des patrouilles accrues le long de la côte française. Des sources gouvernementales ont déclaré que les ministres étaient «furieux» de cette demande, l’un d’eux disant au Times qu’il «exigeait de l’argent avec des menaces». Un autre a accusé Paris d’avoir tenté de «traire» Londres alors que le nombre de débarquements illégaux devenait incontrôlable.

Seul un migrant illégal sur 40 est renvoyé dans l’UE: rapport https://t.co/fR1uTu23rc – Breitbart London (@BreitbartLondon) 8 août 2020

«Tout au long de l’histoire, les gouvernements français ont demandé de l’argent pour mettre fin aux passages de migrants», a déclaré une source du Home Office au Telegraph. Les Britanniques ont déjà payé plus de 100 millions de livres aux Français pour empêcher les bateaux de venir au cours des six dernières années. Cependant, plus de 4000 sont déjà arrivés cette année – plus du double par rapport à l’ensemble de 2019.

Le gouvernement n’a pas encore accepté les demandes, le Times rapportant une source disant que la ministre de l’Intérieur Patel ne remettra pas l’argent à moins qu’elle ait son mot à dire sur la façon dont il est dépensé.

«Ils veulent que le Royaume-Uni crache l’argent en échange de ce qu’ils rendent la situation moins mauvaise. Priti refuse de leur donner cela sans rien en retour. Nous voulons un plan opérationnel conjoint où nous pouvons voir comment l’argent est dépensé. Les Français affirment qu’ils doivent patrouiller sur des centaines de kilomètres de côtes, mais la plupart des migrants partent de cinq plages seulement », a révélé une source.

Le gouvernement britannique appelle les militaires au sujet du flux massif de migrants illégaux https://t.co/UlSjywHHDK – Breitbart London (@BreitbartLondon) 8 août 2020

Mme Patel a nommé un ancien commandant de petits bateaux de la Royal Marine, Dan O’Mahoney, pour diriger la nouvelle mission visant à arrêter les migrants. Il coordonnera avec les Français, mènera des opérations de renseignement pour intercepter les navires avant leur départ et craquer les passeurs de gangs criminels.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré: «Le nombre de traversées illégales de petits bateaux est épouvantable. La nomination de Dan est essentielle pour couper cette voie en rassemblant tous les partenaires opérationnels au Royaume-Uni et en France.

«Il s’agit d’un problème complexe, mais dans l’ensemble du gouvernement, nous nous efforçons de résoudre bon nombre de ces problèmes de longue date et de rendre cette voie non viable en arrêtant les criminels qui facilitent ces passages et en veillant à ce qu’ils soient traduits en justice.»