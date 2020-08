La franchise d’expansion MLS prévue pour Saint-Louis a annoncé jeudi son nom, son logo et ses couleurs, optant pour le surnom de St. Louis City SC.

L’annonce a été faite via un « dévoilement virtuel » en raison de la pandémie COVID-19 en cours. L’équipe fera ses débuts en MLS en 2023.

– Diffusez MLS LIVE sur les réseaux ESPN et l’application ESPN (États-Unis uniquement)

« St. Louis City SC est le reflet du mouvement STLMade qui est au cœur de tout ce que nous faisons et représente vraiment l’esprit diversifié et optimiste de notre région », a déclaré Carolyn Kindle-Betz dans un communiqué. «Dès le premier jour, notre désir a été d’être plus grand que le football et de faire partie du tissu de Saint-Louis et de devenir un symbole de notre avenir. C’est un pas en avant important pour notre club – et notre région. »

Dans une interview exclusive avec ESPN, Kindle-Betz a déclaré que l’organisation avait accepté plus de 6 000 soumissions de fans et que 400 d’entre elles contenaient une forme quelconque du nom «City». Pour Kindle-Betz, le nom correspond à la profonde histoire du sport à Saint-Louis. Plusieurs membres de l’équipe qui a participé à la Coupe du monde 1950 de la région, ainsi que des internationaux américains actuels tels que Tim Ream, Josh Sargent et Becky Sauerbrunn.

Pour la VILLE. Pour le LOU. A bientôt, St. Louis City SC! 😍 pic.twitter.com/YKcQmen0Rr – Major League Soccer (@MLS) 13 août 2020

« Nous sommes une toute nouvelle équipe de football ici à St. Louis, un tout nouveau stade, tout nouveau », a déclaré Kindle-Betz. « Et donc nous voulions simplement nous assurer que nous sommes très inclusifs de la région, mais aussi embrassant notre fier héritage. »

Le logo et les couleurs ont été inspirés du drapeau de la ville de Saint-Louis et mettent en évidence deux des symboles les plus emblématiques de la ville; la Gateway Arch ainsi que la confluence des rivières Missouri et Mississippi.

«C’est une vision qui reflète une interprétation moderne de notre ville, tout en rendant hommage aux icônes que tout le monde reconnaît à la fois au niveau national et international», a déclaré le propriétaire et architecte en chef Lee Broughton.

Kindle-Betz a ajouté qu’en termes de couleurs, l’objectif était de « mettre la couleur préférée de quelqu’un là-dedans », ce qui explique le soupçon de rose dans l’écusson et les filigranes.

« Le rouge Cardinal est si emblématique et les générations connaissent le rouge Cardinal, nous voulions donc nous assurer que nous basons notre palette de couleurs sur le drapeau de la ville de Saint-Louis », a déclaré Kindle-Betz. « Nous voulions nous assurer que notre rouge était unique à St. Louis City SC avec un peu de ce rose que vous pouvez voir si vous le regardez sous la bonne lumière. »

Broughton a ajouté que le logo est également destiné à célébrer la diversité et les quartiers de la ville.

« [The city’s] Les quartiers ont un tel sens enraciné de la passion pour ceux qui y résident », a-t-il déclaré.« Et puis il y a une histoire du football qui est sans doute sans précédent en Amérique. Nous nous considérons souvent comme la première capitale du football américain. Nous voulions également nous assurer que nous tournions vers l’avenir, et que nous étions unis autour de l’idée de ce sport et d’un sentiment d’aspiration ensemble vers la croissance et une renaissance culturelle. «

Kindle-Betz a ajouté que, bien que le dévoilement virtuel soit loin d’être idéal, elle reste reconnaissante envers les fans de l’équipe et la contribution qu’ils ont apportée au processus.

«Ils ont été très patients, très solidaires et fidèles», a-t-elle déclaré. « Et nous voulons nous assurer de continuer à dépasser leurs attentes. »