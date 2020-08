Les exportateurs britanniques ne pourront plus obtenir de licences pour fournir à Hong Kong des munitions, des armes et leurs composants, des biens à double usage, des équipements antiémeutes, des équipements cryptographiques et de sécurité de l’information et certains produits chimiques.

Selon TASS, le gouvernement britannique a étendu à Hong Kong un embargo sur les armes contre la Chine depuis 1989.

« De telles mesures seront prises après que le Comité permanent du Congrès national du peuple (NPCR, le Parlement chinois) a adopté une loi sur la garantie de la sécurité nationale à Hong Kong », – a déclaré plus tôt le chef du ministère britannique des Affaires étrangères, Dominique Raab.

Il convient de rappeler qu’un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni, ont critiqué la démarche de Beijing, faisant valoir que l’adoption de la loi viole le principe «un pays – deux systèmes». Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié la décision des autorités chinoises de «violation claire et flagrante» de la Déclaration conjointe sino-britannique sur le transfert de Hong Kong à la Chine, signée en 1984. En réponse, les autorités chinoises ont exhorté à ne pas intervenir dans les affaires intérieures de la Chine et a promis de prendre des mesures de rétorsion sévères contre Londres.

