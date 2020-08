Mugen a présenté un programme de réglages très intéressant pour la Honda Civic 2020. Après avoir osé modifier l’option la plus performante et la plus radicale de la gamme Civic, maintenant le spécialiste japonais fait de même avec le modèle de base offrant toute une série d’améliorations.

Juillet dernier Mugen

a présenté dans la société son nouveau paquet d’améliorations pour la Honda Civic Type R. L’option la plus radicale, exclusive et sportive qui couronne la gamme Civic est finalement passée entre les mains de ce spécialiste japonais. Une des références en matière de préparation automobile au Japon. Vous avez maintenant décidé de cibler le modèle d’entrée de gamme.

Mugen a dévoilé un calendrier de réglage de la Honda Civic 2020. En prenant le compact Honda comme point de départ, un ensemble complet a été développé qui apporte des améliorations très intéressantes qui permettent de donner une torsion à ce modèle. Quelques modifications qui font ressortir le caractère que la Civic de 10e génération conserve à l’intérieur.

L’entraîneur japonais Mugen a présenté son nouveau projet sur la Honda Civic 2020.

Quoi de neuf à Mugen pour la nouvelle Civic 2020? Jetons un coup d’œil aux images qui accompagnent cet article. La voiture japonaise compacte est équipée d’un kit carrosserie spécialement conçu comprenant un aileron avant, des jupes latérales, un diffuseur arrière et un aileron arrière. Il existe également de nouvelles garnitures pour la calandre et le pare-chocs avant.

À cela, il faut ajouter de jolies jantes en alliage de 19 pouces qui révèlent un système de freinage amélioré. Une autre clé est la nouvelle système d’échappement sport avec deux sorties en position centrale et de forme hexagonale. Ils sont parfaitement intégrés dans le nouveau diffuseur, bien que Mugen souligne qu’il est également compatible avec le système d’échappement standard.

Les coques de rétroviseurs, les protections de poignée de porte et même le support de plaque d’immatriculation sont fabriqués en fibre de carbone. Et si nous entrons à l’intérieur, nous serons entourés d’un environnement qui transmet de plus grandes sensations sportives. Équipez-vous de nouveaux sièges avant, de tapis de sol personnalisés et il ne faut pas perdre de vue à la fois le levier de vitesses et le bouton du système start-stop.

C’est le nouveau système d’échappement qui monte la Honda Civic 2020 préparée par Mugen.

Mugen vous permet d’acheter plusieurs de ces composants séparément. Par exemple, le système d’échappement coûte 192 000 ¥ (1 540 €). Pour le moment, le package de mise à niveau n’est disponible que sur le marché japonais.