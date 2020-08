Une fois de plus, le lifting KIA Stinger tant attendu a été traqué dans la rue sans aucune trace de camouflage. Nu. Une observation qui a eu lieu dans la lointaine Corée du Sud et qui nous permet d’anticiper les nouvelles fonctionnalités que cette mise à jour de la berline KIA apportera qui arriveront chez les concessionnaires en 2021.

Il y a quelques jours à peine, nous faisions écho à une observation très importante de la nouvelle KIA Stinger 2021. Le renouvellement attendu de la salon de sport de KIA

il a été vu en plein jour sans aucun camouflage. Un prototype « nu » roulant sur les routes de la lointaine Corée du Sud. Maintenant, nous avons l’occasion d’aller plus loin et de jeter un coup d’œil détaillé à l’extérieur d’un autre véhicule d’essai dépouillé de camouflage.

Une fois de plus, ce prototype a été chassé dans le célèbre pays asiatique. Maintenant, cette fois, les photos d’espionnage ont été prises au milieu de la nuit. Cependant, l’éclairage était correct pour pouvoir voir à la fois l’avant et l’arrière de cet appareil peint dans une couleur rouge frappante.

La nouvelle KIA Stinger a été photographiée sans camouflage dans la lointaine Corée du Sud.

La génération actuelle (la première) du Stinger recevra son premier lifting. Une mise à jour de mi-cycle qui marquera l’avenir le plus immédiat du modèle. Et c’est que, sur son succès commercial éventuel, cela dépendra du développement ou non d’une nouvelle génération de Stinger. C’est pourquoi le lancement de ce lifting suscite beaucoup d’intérêt. Surtout en Europe.

Comment le design changera-t-il? Eh bien, la vérité est que sur le plan esthétique, les innovations extérieures seront mineures. Cela ne veut pas dire que ce sera un problème. De plus, c’est un fait révélateur que KIA s’est concentré sur d’autres tâches égales ou plus importantes que l’esthétique. De plus, le Stinger que nous pouvons actuellement trouver chez les concessionnaires a reçu de très bonnes critiques pour son design. Par conséquent, il est logique qu’il y ait peu de nouvelles à cet égard.

Les deux groupes optiques utiliseront la technologie LED et leur distribution intérieure sera légèrement modifiée pour paraître plus moderne. De nouvelles options de personnalisation seront également ajoutées en tant que couleurs de carrosserie telles que les dessins de roues. Aussi pour l’intérieur, il y aura de nouvelles garnitures et / ou garnitures. Et en parlant de l’intérieur, dans la cabine, les changements seront également minimes. Bien que le le système d’infodivertissement est mis à jour.

Pas de camouflage! La nouvelle KIA Stinger 2021 est chassée en plein jour

Dans la section mécanique, il y aura de bonnes nouvelles. UNE Moteur à essence T-GDi de 2,5 litres avec une puissance qui franchira la barrière des 300 CV. De plus, le Le bloc T-GDi de 3,3 litres sera optimisé pour augmenter ses performances à environ 370 ch. Et si cela ne suffisait pas, le système d’échappement sera neuf et aura une valve variable, ce qui permettra une puissance accrue.

Quand sera-t-il présenté? Le lancement du nouveau Stinger est prévu cette année. À un moment donné deuxième semestre 2020. Il fera ses débuts dans le monde entier car, en plus de l’Europe, il sera également commercialisé en Amérique du Nord et en Corée du Sud. Pour le voir dans nos concessions, nous devrons attendre l’année prochaine 2021.

