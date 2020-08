Les fans de la star de The Pioneer Woman, Ree Drummond, demandent souvent où elle achète ses chemisiers colorés et si elle sortira un jour une ligne de vêtements. Drummond a enfin donné à ses fans ce qu’ils veulent. La star de Food Network a récemment annoncé qu’elle travaillait sur une ligne de vêtements. Voici tout ce que Showbiz Cheat Sheet sait.

Où Ree Drummond achète-t-elle ses chemisiers?

Ree Drummond | Banque de photos Tyler Essary / NBC / NBCU via .

Si vous êtes un grand fan de Drummond, une question brûlante que vous vous êtes probablement posée est de savoir où elle obtient ses sommets. Elle a quelques magasins incontournables pour créer son style ranch sans effort. Elle a révélé sur Instagram qu’elle achetait souvent des hauts de la société de vêtements Soft Surroundings. Parfois, elle aura même des cadeaux de placard sur le blog The Pioneer Woman. Drummond a mentionné qu’elle achetait également des hauts à Ella Moss, Hale Bob et Leifsdottir. Vous pouvez également acheter des produits similaires à ceux de Drummond chez The Mercantile.

Les fans ont demandé une ligne de vêtements Pioneer Woman

Lorsque Drummond a posté une photo de l’un de ses «hauts blousy» préférés, les fans ont eu une tonne de questions sur l’endroit où elle achète ses vêtements et si elle a l’intention de sortir sa propre ligne de vêtements. Dans la publication Instagram, Drummond s’extasie sur la couleur du chemisier. Elle s’émerveille de la nuance de rouge, en disant que cela ressemble à «une cerise et une pastèque ont eu un bébé».

Beaucoup ont demandé à la star de Food Network où elle achetait ses magnifiques chemisiers. «Où trouvez-vous vos hauts? Vous portez toujours les meilleures chemises / tuniques », a écrit un adepte d’Instagram. Une autre personne a dit qu’elle attendait que Drummond publie une ligne de vêtements. «J’attends simplement que vous sortiez une ligne de vêtements. J’ai besoin de savoir où vous obtenez tous vos hauts. Surtout celui-ci !! Tu as toujours l’air si belle!

Ce que Ree Drummond a dit à propos de sa nouvelle ligne de vêtements

Drummond a annoncé qu’elle travaillait sur une ligne de vêtements dans le numéro d’automne du magazine The Pioneer Woman. Elle espère sortir la ligne cet automne. Voici ce qu’elle a dit à propos de son dernier projet:

Je travaille actuellement sur une ligne de vêtements. L’idée est dans ma tête depuis de nombreuses années, mais ces derniers mois, la réalité a commencé à se mettre en place et je suis tellement excitée! J’ai commencé par décider des formes des pièces – longueur, détails, comment elles s’ajustent. Ensuite, je me suis concentré sur la couleur et le motif. Il est très important pour moi que les vêtements soient magnifiques et de grande qualité mais abordables. J’espère lancer les vêtements cet automne au Mercantile, en magasin et en ligne. Ree Drummond, The Pioneer Woman Magazine

